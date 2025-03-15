В Україні зростає попит на електромобілі: найпопулярніші авто — Finance.ua

В Україні зростає попит на електромобілі: найпопулярніші авто
У лютому 2025 року українці придбали 4,488 тис. електромобілів, що на 23% більше, ніж у січні, та на 14% більше, ніж у лютому 2024 року.
Про це повідомили в Асоціації автовиробників України (Укравтопром).
Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4 360 од., серед яких переважна більшість — уживані (3 728 од.).
Серед 128 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто.
ТОП-5 нових електромобілів лютого
Лідером серед нових електромобілів місяця став BYD Song Plus, якого було придбано 115 од.
Також у п’ятірку увійшли:
- Zeekr 7X — 65 од.;
- Volkswagen ID.4 — 56 од.;
- Zeekr 001 — 46 од.;
- Volkswagen ID. Unyx — 45 од.
ТОП-5 вживаних електромобілів
Перше місце за кількістю реєстрацій серед вживаних електрокарів у українців минулого місяця посіла Tesla Model Y — 430 од.
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Крім того, у ТОП-5 увійшли Tesla Model 3 — 429 од., Nissan Leaf — 407 од., Hyundai Kona Electric — 245 од. та KIA Niro EV — 231 од.
Нагадаємо, за середнього споживання електромобілем 20 кВт-год на 100 км, витрати на таку дистанцію становитимуть 360 гривень, якщо заряджати електроавто виключно на ЕЗС (електрозарядних станціях).
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