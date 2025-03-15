В Україні зростає попит на електромобілі: найпопулярніші авто — Finance.ua

В Україні зростає попит на електромобілі: найпопулярніші авто Сьогодні 21:06 — Технології&Авто

В Україні зростає попит на електромобілі: найпопулярніші авто, Фото: freepik

У лютому 2025 року українці придбали 4,488 тис. електромобілів, що на 23% більше, ніж у січні, та на 14% більше, ніж у лютому 2024 року.

Про це повідомили в Асоціації автовиробників України (Укравтопром).

Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4 360 од., серед яких переважна більшість — уживані (3 728 од.).

Серед 128 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто.

ТОП-5 нових електромобілів лютого

Лідером серед нових електромобілів місяця став BYD Song Plus, якого було придбано 115 од.

Також у п’ятірку увійшли:

Zeekr 7X — 65 од.;

Volkswagen ID.4 — 56 од.;

Zeekr 001 — 46 од.;

Volkswagen ID. Unyx — 45 од.

ТОП-5 вживаних електромобілів

Перше місце за кількістю реєстрацій серед вживаних електрокарів у українців минулого місяця посіла Tesla Model Y — 430 од.

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Крім того, у ТОП-5 увійшли Tesla Model 3 — 429 од., Nissan Leaf — 407 од., Hyundai Kona Electric — 245 од. та KIA Niro EV — 231 од.

360 гривень, якщо заряджати електроавто виключно на ЕЗС (електрозарядних станціях). Нагадаємо, за середнього споживання електромобілем 20 кВт-год на 100 км, витрати на таку дистанцію становитимутьякщо заряджати електроавто виключно на ЕЗС (електрозарядних станціях).

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