Фахівці назвали топ-5 гібридних авто з найвищим рейтингом безпеки (фото) — Finance.ua
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Фахівці назвали топ-5 гібридних авто з найвищим рейтингом безпеки (фото)

Технології&Авто
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Гібридні автомобілі стають дедалі популярнішими, пропонуючи економічність та екологічність без компромісів щодо безпеки. Експерти TopSpeed склали рейтинг п’яти найнадійніших гібридів, які отримали високі оцінки в краш-тестах і мають розширений комплекс систем безпеки.

1. Mazda CX-50 Hybrid

Фахівці назвали топ-5 гібридних авто з найвищим рейтингом безпеки (фото)
Mazda CX-50 Hybrid поєднує стильний дизайн, потужний двигун і передові технології безпеки. Оснащений 2,5-літровим бензиновим мотором у поєднанні з електричною силовою установкою, він розвиває 219 к.с. і забезпечує витрату пального близько 6,2 л/100 км.
Системи безпеки:
  • Адаптивний круїз-контроль
  • Система запобігання зіткненням
  • Контроль сліпих зон
  • Система утримання у смузі.

2. Toyota Prius Hybrid

Фахівці назвали топ-5 гібридних авто з найвищим рейтингом безпеки (фото)
Легендарний Prius залишається одним із найбезпечніших гібридів на ринку. Автомобіль оснащений 1,8-літровим двигуном та електромотором, загальна потужність — 194 к.с. Витрата пального — всього 4,5 л/100 км.
Системи безпеки:
  • Toyota Safety Sense 3.0
  • Система автоматичного гальмування
  • Асистент з розпізнавання пішоходів
  • Контроль перехресного руху.

3. Hyundai Sonata Hybrid

Фахівці назвали топ-5 гібридних авто з найвищим рейтингом безпеки (фото)
Цей гібридний седан поєднує високий рівень безпеки з ефективністю. 2,0-літровий двигун та електромотор забезпечують 192 к.с., витрата пального — 5,1 л/100 км.
Системи безпеки:
  • Адаптивний круїз-контроль
  • Асистент уникнення зіткнень
  • Камера 360°
  • Система попередження про виїзд зі смуги.

4. Ford Escape Hybrid

Фахівці назвали топ-5 гібридних авто з найвищим рейтингом безпеки (фото)
Компактний кросовер Escape Hybrid отримав 5-зірковий рейтинг безпеки за версією NHTSA. Оснащений 2,5-літровим двигуном та електромотором (210 к.с.), його витрата — 5,7 л/100 км.
Системи безпеки:
  • Автоматичне екстрене гальмування
  • Асистент паркування
  • Контроль втоми водія
  • Адаптивне дальнє світло.

5. Subaru Forester Hybrid

Фахівці назвали топ-5 гібридних авто з найвищим рейтингом безпеки (фото)
Forester Hybrid пропонує стандартний повний привід та високу безпеку. Під капотом 2,5-літровий бензиновий двигун у парі з електромотором, загальна потужність — 194 к.с. Витрата пального — 6,4 л/100 км.
Системи безпеки:
  • Система EyeSight
  • Запобігання фронтальним зіткненням
  • Контроль руху по смузі
  • Система допомоги при спуску.
За матеріалами:
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