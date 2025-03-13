Фахівці назвали топ-5 гібридних авто з найвищим рейтингом безпеки (фото) — Finance.ua

Фахівці назвали топ-5 гібридних авто з найвищим рейтингом безпеки (фото) Сьогодні 03:36 — Технології&Авто

Гібридні автомобілі стають дедалі популярнішими, пропонуючи економічність та екологічність без компромісів щодо безпеки. Експерти TopSpeed склали рейтинг п’яти найнадійніших гібридів, які отримали високі оцінки в краш-тестах і мають розширений комплекс систем безпеки.

1. Mazda CX-50 Hybrid

Mazda CX-50 Hybrid поєднує стильний дизайн, потужний двигун і передові технології безпеки. Оснащений 2,5-літровим бензиновим мотором у поєднанні з електричною силовою установкою, він розвиває 219 к.с. і забезпечує витрату пального близько 6,2 л/100 км.

Системи безпеки:

Адаптивний круїз-контроль

Система запобігання зіткненням

Контроль сліпих зон

Система утримання у смузі.

2. Toyota Prius Hybrid

Легендарний Prius залишається одним із найбезпечніших гібридів на ринку. Автомобіль оснащений 1,8-літровим двигуном та електромотором, загальна потужність — 194 к.с. Витрата пального — всього 4,5 л/100 км.

Системи безпеки:

Toyota Safety Sense 3.0

Система автоматичного гальмування

Асистент з розпізнавання пішоходів

Контроль перехресного руху.

3. Hyundai Sonata Hybrid

Цей гібридний седан поєднує високий рівень безпеки з ефективністю. 2,0-літровий двигун та електромотор забезпечують 192 к.с., витрата пального — 5,1 л/100 км.

Системи безпеки:

Адаптивний круїз-контроль

Асистент уникнення зіткнень

Камера 360°

Система попередження про виїзд зі смуги.

4. Ford Escape Hybrid

Компактний кросовер Escape Hybrid отримав 5-зірковий рейтинг безпеки за версією NHTSA. Оснащений 2,5-літровим двигуном та електромотором (210 к.с.), його витрата — 5,7 л/100 км.

Системи безпеки:

Автоматичне екстрене гальмування

Асистент паркування

Контроль втоми водія

Адаптивне дальнє світло.

5. Subaru Forester Hybrid

Forester Hybrid пропонує стандартний повний привід та високу безпеку. Під капотом 2,5-літровий бензиновий двигун у парі з електромотором, загальна потужність — 194 к.с. Витрата пального — 6,4 л/100 км.

Системи безпеки:

Система EyeSight

Запобігання фронтальним зіткненням

Контроль руху по смузі

Система допомоги при спуску.

Ampercar За матеріалами:

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