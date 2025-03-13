Фахівці назвали топ-5 гібридних авто з найвищим рейтингом безпеки (фото) — Finance.ua

Фахівці назвали топ-5 гібридних авто з найвищим рейтингом безпеки (фото)
Гібридні автомобілі стають дедалі популярнішими, пропонуючи економічність та екологічність без компромісів щодо безпеки. Експерти TopSpeed склали рейтинг п’яти найнадійніших гібридів, які отримали високі оцінки в краш-тестах і мають розширений комплекс систем безпеки.
1. Mazda CX-50 Hybrid
Mazda CX-50 Hybrid поєднує стильний дизайн, потужний двигун і передові технології безпеки. Оснащений 2,5-літровим бензиновим мотором у поєднанні з електричною силовою установкою, він розвиває 219 к.с. і забезпечує витрату пального близько 6,2 л/100 км.
Системи безпеки:
- Адаптивний круїз-контроль
- Система запобігання зіткненням
- Контроль сліпих зон
- Система утримання у смузі.
2. Toyota Prius Hybrid
Легендарний Prius залишається одним із найбезпечніших гібридів на ринку. Автомобіль оснащений 1,8-літровим двигуном та електромотором, загальна потужність — 194 к.с. Витрата пального — всього 4,5 л/100 км.
Системи безпеки:
- Toyota Safety Sense 3.0
- Система автоматичного гальмування
- Асистент з розпізнавання пішоходів
- Контроль перехресного руху.
3. Hyundai Sonata Hybrid
Цей гібридний седан поєднує високий рівень безпеки з ефективністю. 2,0-літровий двигун та електромотор забезпечують 192 к.с., витрата пального — 5,1 л/100 км.
Системи безпеки:
- Адаптивний круїз-контроль
- Асистент уникнення зіткнень
- Камера 360°
- Система попередження про виїзд зі смуги.
4. Ford Escape Hybrid
Компактний кросовер Escape Hybrid отримав 5-зірковий рейтинг безпеки за версією NHTSA. Оснащений 2,5-літровим двигуном та електромотором (210 к.с.), його витрата — 5,7 л/100 км.
Системи безпеки:
- Автоматичне екстрене гальмування
- Асистент паркування
- Контроль втоми водія
- Адаптивне дальнє світло.
5. Subaru Forester Hybrid
Forester Hybrid пропонує стандартний повний привід та високу безпеку. Під капотом 2,5-літровий бензиновий двигун у парі з електромотором, загальна потужність — 194 к.с. Витрата пального — 6,4 л/100 км.
Системи безпеки:
- Система EyeSight
- Запобігання фронтальним зіткненням
- Контроль руху по смузі
- Система допомоги при спуску.
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