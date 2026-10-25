Ford відкликає тисячі кросоверів Kuga

Кросовер Kuga для європейського ринку відкликають через джгути проводів на панелі приладів, які можуть призвести до відключення живлення або короткого замикання, що несе ризик пожежі. Нинішній відклик стосується 35 545 одиниць по всьому світу, а саме кросоверів, джгут приладової панелі яких має дефект тертя, який може призвести до короткого замикання.

Про це пише Auto Evolution.

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Основний джгут проводів — це проводка за панеллю приладів, яка передає сигнали та живлення, що забезпечують роботу будь-якого сучасного автомобіля.

Протертий жгут проводів — одна з найстаріших поломок у галузі, і в ній можна звинувачувати багато факторів: цикли нагрівання, надмірну вібрацію, неправильно закруглений бік кронштейна тощо. Результат залежить від того, який провід джгута першим вийде з ладу.

У цьому випадку підозрілі Kuga можуть або втратити тягу на високих швидкостях, що збільшить ризик аварії, або почати горіти.

Ні Ford, ні німецький наглядовий орган не повідомили, об що саме труться джгути проводів, лише повідомили, що можуть виникнути пошкодження. Період виробництва підозрілих автомобілів тривав з 20 грудня 2024 року до 10 липня 2026 року.

Це 18 місяців виробництва на заводі у Валенсії в Іспанії, що фактично становить весь нещодавній обсяг виробництва європейського аналога Escape. Виправлення полягає у використанні кабельних стяжок, захисних ковпачків та трохи стрічки.

Техніки з обслуговування повинні прикріпити джгут проводів назад, закрити кришками те, що потрібно закрити, обмотати зношені поверхні та відновити зазор між мотузкою та всім, чого вона може торкатися.

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Якщо порівняти засіб вирішення проблеми з умовою відкликання, легко зрозуміти, що хтось порушив техніку складання. Лише 42 одиниці з 35 545 були спочатку зареєстровані в Німеччині, яка є найбільшим ринком нових автомобілів у Європі.

При цьому Ford of Europe планує продовжувати виробництво Kuga поточного покоління до кінця 2029 року на заводі у Валенсії в Іспанії.

Серійне виробництво Kuga PHEV продовжується, незважаючи на угоду про спільне підприємство, укладену в липні 2026 року між Ford Motor Company та китайським автовиробником Geely, яка передбачає випуск двох нових кросоверів на заводі до кінця десятиліття.