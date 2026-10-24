Українці придбали понад 9 тис. китайських автівок початку року: які моделі найпопулярніші
Які китайські авто купують українці
Найпопулярніші моделі авто з Китаю
- BYD Sea Lion 06 — 862 авто;
- BYD Leopard 3 — 513 авто;
- Zeekr 001 — 338 авто;
- Volkswagen ID. Unyx — 306 авто;
- Chery Tiggo 4 — 284 авто.
- BYD Song L — 198 авто;
- Zeekr 7X — 124 авто;
- Buick Envision — 106 авто;
- BYD Sea Lion 05 — 104 авто;
- BYD Sea Lion 06 — 103 авто.
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