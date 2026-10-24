0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці придбали понад 9 тис. китайських автівок початку року: які моделі найпопулярніші

Технології&Авто
142
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Які китайські авто купують українці
Які китайські авто купують українці
Від початку року українці придбали 9184 легкові автомобілі китайського походження. Це на 37% менше, ніж за січень-вересень минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які китайські авто купують українці

Із загальної кількості придбаних автомобілів 7251 були новими, а ще 1933 — вживаними.
Порівняно з січнем-вереснем 2025 року попит на нові машини з Китаю скоротився на 40%, а на вживані — на 26%.
Більшість імпортованих китайських легковиків становили електромобілі, хоча їхня частка зменшилася — 53% проти 87% торік.
Також українці купували гібриди (26%), бензинові (18%) та дизельні авто (3%).

Найпопулярніші моделі авто з Китаю

Серед нових автівок китайського походження найбільший попит мав середньорозмірний кросовер BYD Sea Lion 06.
До пʼятірки найпопулярніших моделей нових легковиків китайського походження також увійшли:
  • BYD Sea Lion 06 — 862 авто;
  • BYD Leopard 3 — 513 авто;
  • Zeekr 001 — 338 авто;
  • Volkswagen ID. Unyx — 306 авто;
  • Chery Tiggo 4 — 284 авто.
Серед вживаних автомобілів із Китаю лідером стала модель BYD Song L. За дев’ять місяців українці придбали 198 таких машин.
Лідери серед вживаних легковиків з КНР:
  • BYD Song L — 198 авто;
  • Zeekr 7X — 124 авто;
  • Buick Envision — 106 авто;
  • BYD Sea Lion 05 — 104 авто;
  • BYD Sea Lion 06 — 103 авто.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниУкравтопром
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems