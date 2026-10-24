Українці придбали понад 9 тис. китайських автівок початку року: які моделі найпопулярніші

Від початку року українці придбали 9184 легкові автомобілі китайського походження. Це на 37% менше, ніж за січень-вересень минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які китайські авто купують українці

Із загальної кількості придбаних автомобілів 7251 були новими, а ще 1933 — вживаними.

Порівняно з січнем-вереснем 2025 року попит на нові машини з Китаю скоротився на 40%, а на вживані — на 26%.

Більшість імпортованих китайських легковиків становили електромобілі, хоча їхня частка зменшилася — 53% проти 87% торік.

Також українці купували гібриди (26%), бензинові (18%) та дизельні авто (3%).

Найпопулярніші моделі авто з Китаю

Серед нових автівок китайського походження найбільший попит мав середньорозмірний кросовер BYD Sea Lion 06.

До пʼятірки найпопулярніших моделей нових легковиків китайського походження також увійшли:

BYD Sea Lion 06 — 862 авто;

BYD Leopard 3 — 513 авто;

Zeekr 001 — 338 авто;

Volkswagen ID. Unyx — 306 авто;

Chery Tiggo 4 — 284 авто.

Серед вживаних автомобілів із Китаю лідером стала модель BYD Song L. За дев’ять місяців українці придбали 198 таких машин.

Лідери серед вживаних легковиків з КНР: