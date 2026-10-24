0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Gemini в автомобілях отримав доступ до Gmail, Фото та Календаря

Технології&Авто
18
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Personal Intelligence починає з'являтися в Android Auto вже зараз
Personal Intelligence починає з'являтися в Android Auto вже зараз
Google почала додавати функцію Personal Intelligence до Gemini в Android Auto, повідомляє компанія. Асистент зможе використовувати інформацію з Gmail, Google Календаря, Фото, Карт, YouTube та історії пошуку для персоналізованих відповідей під час поїздки.

Що зможе Gemini в Android Auto

Водій зможе попросити Gemini прокласти маршрут до зазначеної в календарі зустрічі, знайти адресу з листа у Gmail або відшукати на фотографіях місце, яке він відвідував раніше. Під час закордонної подорожі асистент також зможе знайти в пошті авіаквиток і перевірити статус рейсу.
Gemini враховуватиме вподобання користувача під час пошуку закладів. Запит на кшталт «Знайди дорогою ресторан у приміщенні, який мені сподобається» дозволить асистенту підібрати варіанти відповідно до попередніх пошуків, збережених місць та харчових уподобань.

Коли Personal Intelligence з’явиться в автомобілях

Personal Intelligence починає з’являтися в Android Auto вже зараз. Автомобілі з вбудованими сервісами Google отримають функцію протягом наступних місяців. Якщо користувач уже активував Personal Intelligence у застосунку Gemini, додатково налаштовувати її в Android Auto не потрібно.
Оновлення поступово стає доступним власникам особистих облікових записів Google віком від 18 років у більшості країн світу. Серед винятків — Європейська економічна зона, Велика Британія, Швейцарія та Нігерія. Корпоративні й освітні облікові записи Google Workspace поки не підтримуються. Google окремо не уточнює терміни появи функції в Україні.

Як Google обмежує доступ до особистих даних

Підключення застосунків вимкнене за замовчуванням. Користувач сам вирішує, до яких сервісів Gemini матиме доступ і може будь-коли вимкнути Personal Intelligence. В автомобілях із Google built-in персоналізовані відповіді відображатимуться лише за підключеного смартфона власника.
Сам Gemini почав з’являтися в автомобілях із Google built-in раніше цього року, замінюючи Google Assistant. Він підтримує природні голосові запити, пошук місць уздовж маршруту, керування повідомленнями та функціями автомобіля. Нинішнє оновлення додає доступ до особистого контексту користувача.
За матеріалами:
mezha.media
GoogleТехнології
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems