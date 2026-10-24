Gemini в автомобілях отримав доступ до Gmail, Фото та Календаря

Personal Intelligence починає з'являтися в Android Auto вже зараз

Google почала додавати функцію Personal Intelligence до Gemini в Android Auto, повідомляє компанія. Асистент зможе використовувати інформацію з Gmail, Google Календаря, Фото, Карт, YouTube та історії пошуку для персоналізованих відповідей під час поїздки.

Що зможе Gemini в Android Auto

Водій зможе попросити Gemini прокласти маршрут до зазначеної в календарі зустрічі, знайти адресу з листа у Gmail або відшукати на фотографіях місце, яке він відвідував раніше. Під час закордонної подорожі асистент також зможе знайти в пошті авіаквиток і перевірити статус рейсу.

Gemini враховуватиме вподобання користувача під час пошуку закладів. Запит на кшталт «Знайди дорогою ресторан у приміщенні, який мені сподобається» дозволить асистенту підібрати варіанти відповідно до попередніх пошуків, збережених місць та харчових уподобань.

Коли Personal Intelligence з’явиться в автомобілях

Personal Intelligence починає з’являтися в Android Auto вже зараз. Автомобілі з вбудованими сервісами Google отримають функцію протягом наступних місяців. Якщо користувач уже активував Personal Intelligence у застосунку Gemini, додатково налаштовувати її в Android Auto не потрібно.

Оновлення поступово стає доступним власникам особистих облікових записів Google віком від 18 років у більшості країн світу. Серед винятків — Європейська економічна зона, Велика Британія, Швейцарія та Нігерія. Корпоративні й освітні облікові записи Google Workspace поки не підтримуються. Google окремо не уточнює терміни появи функції в Україні.

Як Google обмежує доступ до особистих даних

Підключення застосунків вимкнене за замовчуванням. Користувач сам вирішує, до яких сервісів Gemini матиме доступ і може будь-коли вимкнути Personal Intelligence. В автомобілях із Google built-in персоналізовані відповіді відображатимуться лише за підключеного смартфона власника.