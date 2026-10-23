Nokia та ICEYE допоможуть Україні розробити супутникову систему

Україна домовилася з фінськими компаніями Nokia та ICEYE про створення власної захищеної системи супутникового зв’язку для оборонних потреб.

22 жовтня компанії підписали з Міністерством оборони України лист про наміри щодо співпраці в космічній галузі.

Про домовленість повідомили під час візиту прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо до Києва. За словами президента Володимира Зеленського, супутниковий зв’язок є одним із напрямів поглиблення оборонно-технологічної співпраці між країнами.

Поки що йдеться про опрацювання майбутнього проєкту, а не про укладений контракт на будівництво й запуск українських супутників.

Для чого Україні потрібна власна супутникова система

«Україні потрібні захищені, суверенні та високопродуктивні системи супутникового зв’язку, які вона контролює», — заявив генеральний директор і співзасновник ICEYE Рафал Моджевський.

Він додав, що компанія має досвід швидкого створення супутникових спроможностей для держав і продовжить підтримувати Україну, якій ICEYE допомагає з 2022 року.

На початку жовтня Nokia та ICEYE оголосили про партнерство для розроблення захищених широкосмугових систем супутникового зв’язку на низькій навколоземній орбіті. Вони призначені для урядових і оборонних потреб, а також для охорони кордонів, реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації наслідків катастроф.

Держава контролюватиме супутники та наземну інфраструктуру

Ключова особливість проєкту — можливість для держав самостійно володіти й керувати всією системою: супутниками, наземною інфраструктурою та терміналами, через які користувачі підключаються до мережі.

За задумом розробників, така модель зменшує залежність від умов роботи іноземного комерційного оператора. Це важливо для військових, яким потрібен стабільний зв’язок навіть тоді, коли наземні мережі пошкоджені або порушена їх робота.

«Супутникові мережі розширюють і захищають зв’язок, коли наземні мережі порушені. Це робить їх ключовою частиною будь-якої захищеної системи комунікацій», — заявив Мікко Хаутала, керівник напряму геополітики та взаємодії з урядами Nokia і голова Nokia Defense.

За його словами, у межах домовленості компанії разом з Україною вивчатимуть, як суверенний супутниковий зв’язок може посилити стійкість держави й забезпечити їй контроль над комунікаціями, від яких вона залежить.

Коли супутники можуть вивести на орбіту

Згідно з оголошеним 1 жовтня планом Nokia та ICEYE, перші супутники їхньої спільної системи зв’язку очікують на орбіті у 2028 році. Водночас компанії ще мають опрацювати формат участі України та конкретні параметри майбутньої співпраці.

Система має доповнювати наявні військові й комерційні мережі, а не повністю замінювати їх. Вона передбачає широкосмуговий зв’язок із низькою затримкою сигналу та можливість забезпечувати комунікації у визначених районах, де це потрібно державі.

Для України така технологія потенційно важлива як резервний канал зв’язку для оборонних структур у разі пошкодження наземної інфраструктури або перебоїв у роботі інших мереж.

Які супутникові технології ICEYE вже передала Україні