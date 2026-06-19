SpaceX заявила, що нові правила ЄС можуть погіршити супутниковий зв’язок в Україні Сьогодні 22:22 — Технології&Авто

Запропоновані правила можуть залишити європейських користувачів без сучасних сервісів прямого супутникового зв'язку

SpaceX заявила, що пропозиція Європейського Союзу обмежити доступ іноземних компаній до частини супутникового спектра може погіршити зв’язок в Україні, де мережа Starlink стала одним із ключових інструментів комунікації після початку повномасштабного вторгнення росії.

Як повідомляє Financial Times, компанія направила європейським чиновникам документ із критикою ініціативи Єврокомісії.

Позиція SpaceX

У SpaceX стверджують, що запропоновані правила можуть залишити європейських користувачів без сучасних сервісів прямого супутникового зв’язку зі смартфонами або створити проблеми з перешкодами для існуючих мереж.

«Пропозиція створює значну ймовірність того, що європейці залишаться без сервісів direct-to-device або що нові європейські оператори створять глобальні проблеми з інтерференцією, включно з екстреними службами, такими як ті, що працюють в Україні», — зазначила компанія.

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Єврокомісія запропонувала зарезервувати частину спектра в діапазоні 2 ГГц для європейських супутникових операторів. Йдеться про частоти, які використовуються для технології direct-to-device, що дозволяє смартфонам підключатися до супутників без спеціального обладнання.

Наразі цей спектр використовують американські компанії Viasat та EchoStar. У SpaceX вважають, що нові правила фактично віддають перевагу компаніям за країною реєстрації, а не за технічними чи економічними критеріями.

Що кажуть у Єврокомісії

Єврокомісарка з питань технологій Генна Вірккунен раніше пояснювала, що ініціатива покликана посилити європейські можливості у сфері супутникового зв’язку. Водночас вона наголошувала, що ЄС залишається відкритим для міжнародних компаній в інших частинах спектра.

За даними FT, частина європейських чиновників також розглядала нові правила як спосіб обмежити вплив Starlink та інших неєвропейських операторів на ринку супутникового зв’язку.

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Ще в березні голова Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC) Брендан Карр попереджав, що Вашингтон може відповісти дзеркальними обмеженнями, якщо ЄС надаватиме перевагу власним супутниковим операторам.

Пропозицію Єврокомісії ще мають погодити країни-члени ЄС та Європейський парламент. За інформацією FT, SpaceX сподівається вплинути на остаточну редакцію документа під час подальших переговорів.

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