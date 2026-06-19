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SpaceX заявила, що нові правила ЄС можуть погіршити супутниковий зв’язок в Україні

Технології&Авто
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Запропоновані правила можуть залишити європейських користувачів без сучасних сервісів прямого супутникового зв'язку
Запропоновані правила можуть залишити європейських користувачів без сучасних сервісів прямого супутникового зв'язку
SpaceX заявила, що пропозиція Європейського Союзу обмежити доступ іноземних компаній до частини супутникового спектра може погіршити зв’язок в Україні, де мережа Starlink стала одним із ключових інструментів комунікації після початку повномасштабного вторгнення росії.
Як повідомляє Financial Times, компанія направила європейським чиновникам документ із критикою ініціативи Єврокомісії.

Позиція SpaceX

У SpaceX стверджують, що запропоновані правила можуть залишити європейських користувачів без сучасних сервісів прямого супутникового зв’язку зі смартфонами або створити проблеми з перешкодами для існуючих мереж.
«Пропозиція створює значну ймовірність того, що європейці залишаться без сервісів direct-to-device або що нові європейські оператори створять глобальні проблеми з інтерференцією, включно з екстреними службами, такими як ті, що працюють в Україні», — зазначила компанія.
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Єврокомісія запропонувала зарезервувати частину спектра в діапазоні 2 ГГц для європейських супутникових операторів. Йдеться про частоти, які використовуються для технології direct-to-device, що дозволяє смартфонам підключатися до супутників без спеціального обладнання.
Наразі цей спектр використовують американські компанії Viasat та EchoStar. У SpaceX вважають, що нові правила фактично віддають перевагу компаніям за країною реєстрації, а не за технічними чи економічними критеріями.

Що кажуть у Єврокомісії

Єврокомісарка з питань технологій Генна Вірккунен раніше пояснювала, що ініціатива покликана посилити європейські можливості у сфері супутникового зв’язку. Водночас вона наголошувала, що ЄС залишається відкритим для міжнародних компаній в інших частинах спектра.
За даними FT, частина європейських чиновників також розглядала нові правила як спосіб обмежити вплив Starlink та інших неєвропейських операторів на ринку супутникового зв’язку.
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Ще в березні голова Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC) Брендан Карр попереджав, що Вашингтон може відповісти дзеркальними обмеженнями, якщо ЄС надаватиме перевагу власним супутниковим операторам.
Пропозицію Єврокомісії ще мають погодити країни-члени ЄС та Європейський парламент. За інформацією FT, SpaceX сподівається вплинути на остаточну редакцію документа під час подальших переговорів.
За матеріалами:
mezha.media
SpaceXЄСStarlink
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