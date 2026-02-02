В Україні блокуватимуть незареєстровані термінали Starlink Сьогодні 10:33 — Технології&Авто

В Україні блокуватимуть незареєстровані термінали Starlink

Україна спільно з компанією Starlink працює над впровадженням системи, яка дозволить використовувати на території країни виключно авторизовані термінали супутникового зв’язку.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Контроль за терміналами

За словами міністра, Україна та Starlink вже здійснили перші кроки, які дали оперативний результат у протидії російським дронам.

Наступним етапом стане запровадження механізму, що унеможливить роботу неавторизованих терміналів на території України.

«Наступний крок — упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам», — зазначив Федоров.

Реєстрація та верифікація терміналів

Найближчими днями Міністерство оборони оприлюднить детальні інструкції для українських користувачів щодо реєстрації та верифікації терміналів Starlink.

Згідно з повідомленням, термінали, які не пройдуть процедуру верифікації, будуть відключені.

росіяни почали застосовувати «шахеди» зі Starlink

У ЗМІ з’являються повідомлення, що російські війська дедалі частіше застосовують системи Starlink на ударних дронах для подолання українських засобів радіоелектронної боротьби.

Михайло Федоров заявив , що Міноборони звʼязалося з компанією SpaceX і запропонувало «шляхи розв’язання цієї проблеми».

Ілон Маск у відповідь повідомив, що заходи щодо відключення супутникового зв’язку Starlink на російських швидкісних дронах спрацювали.

