Neuralink готує імплант Blindsight для відновлення зору

Новий чіп Neuralink потенційно зможе відновлювати зір

Компанія Neuralink Ілона Маска оголосила про готовність до першої імплантації пристрою Blindsight, який потенційно може повернути зір незрячим людям.

Заяву зробили рівно через два роки після першої в історії імплантації мозкового чіпа Neuralink людині з паралічем.

Наразі компанія очікує на регуляторне схвалення для початку клінічних випробувань, які можуть стати важливим кроком у лікуванні сліпоти.

Поточні випробування Neuralink

На сьогодні у випробуваннях Neuralink беруть участь 21 людина — суттєво більше, ніж 12 учасників восени 2025 року. Серйозних побічних ефектів зафіксовано не було.

Учасники з паралічем використовують імплант Telepathy, який дозволяє:

керувати комп’ютерами та іншими пристроями силою думки;

набирати текст без фізичних рухів;

взаємодіяти з цифровим середовищем напряму через мозок.

Як працює Blindsight

Blindsight розроблений для людей, які повністю втратили зір. Пристрій не відновлює роботу очей, а обходить пошкоджені органи зору та нерви.

Принцип роботи:

камера, вбудована в окуляри, зчитує зображення;

сигнал передається на мікроелектродний масив;

електроди стимулюють зорову кору мозку напряму.

Blindsight призначений для пацієнтів, у яких збережена зоровa кора мозку, навіть якщо обидва ока втрачено. На початковому етапі зображення буде низької якості — його порівнюють із графікою старих відеоігор. Втім, у Neuralink розраховують, що з часом мозок навчиться краще інтерпретувати ці сигнали.

У 2024 році Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) надало Blindsight статус Breakthrough Device, що дозволяє пришвидшити розробку та процедуру схвалення.

Плани на майбутнє і застереження науковців

У перспективі Neuralink допускає, що Blindsight зможе забезпечити так званий «надзір» — сприйняття інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання, а також радарних сигналів.

Водночас науковці закликають до обережних очікувань. Навіть за використання десятків тисяч електродів (близько 45 000) зображення залишатиметься розмитим і далеким від природного зору. Проте навіть такий обмежений рівень візуального сприйняття може стати критично важливим проривом для людей, які повністю втратили зір.

