Авто покрите кригою: що не варто робити (поради експертів)

Експерти радять уникати різких рухів і силових методів відкривання дверей

Якщо кузов або двері покриті кригою, важливо діяти обережно, щоб не пошкодити ручки, замки, ущільнювачі та лакофарбове покриття.

Експерти радять уникати різких рухів і силових методів відкривання дверей, пише mmr.net.ua

Ефективний спосіб

Якщо замок замерз, ключ можна трохи прогріти в руках, скористатися спеціальним розморожувачем або акумуляторним феном.

Використання гарячої води не рекомендується — вона може замерзнути повторно та пошкодити механізм. Після відтавання замок варто обробити засобом, який відштовхує вологу, наприклад WD-40.

Іноді легше відкриваються інші двері або багажник. Відкривши їх, можна потрапити в салон і розігріти авто зсередини. Крім того, легкі натискання по периметру дверей допомагають кризі відстати від кузова без шкоди для скла та фарби.

Після запуску двигуна

Експерти радять увімкнути обігрів салону, лобового скла та ніг, а також підігрів дзеркал і заднього скла. Через 5−10 хвилин лід починає поступово відтавати, що значно спрощує відкривання дверей.

Що не варто робити

Категорично не варто використовувати окріп, металеві предмети або відкритий вогонь для очищення льоду.

Це може призвести до серйозних пошкоджень. Такий підхід лише погіршить ситуацію і створить додаткові витрати на ремонт.

Щоб уникнути проблем у майбутньому, радять обробляти ущільнювачі силіконовим спреєм, змащувати замки спеціальними засобами перед морозами та після зимової мийки ретельно протирати дверні прорізи і замки. Дотримання цих правил допомагає зберегти авто в цілості навіть у сильні морози.

