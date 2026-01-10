У 2026 році Neuralink почне масово виробляти мозкові імпланти Сьогодні 05:18 — Технології&Авто

У 2026 році Neuralink почне масово виробляти мозкові імпланти

Компанія Neuralink, що належить Ілону Маску і займається виробництвом імплантатів для мозку, розпочне «масове виробництво» пристроїв для інтерфейсу «мозок-комп'ютер» і перейде до повністю автоматизованої хірургічної процедури в 2026 році.

Про це заявив Маск у середу в дописі на соціальній платформі X, передає Reuters.

Читайте також Компанія Neuralink Ілона Маска заявила про нові можливості її мозкового чипа

Імплантат призначений для допомоги людям з такими захворюваннями, як травма спинного мозку.

Перший пацієнт використовував його для гри у відеоігри, перегляду інтернету, публікації в соціальних мережах і переміщення курсору на ноутбуці.

Компанія розпочала випробування свого імплантату мозку на людях у 2024 році після усунення зауважень щодо безпеки, висловлених Управлінням з контролю за продуктами і ліками США, яке спочатку відхилило її заявку у 2022 році.

У вересні Neuralink повідомила, що 12 людей у всьому світі з важким паралічем отримали її імплантати мозку і використовували їх для управління цифровими та фізичними інструментами за допомогою думок.

У червні компанія також залучила 650 мільйонів доларів у рамках раунду фінансування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.