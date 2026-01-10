У 2026 році Neuralink почне масово виробляти мозкові імпланти
Компанія Neuralink, що належить Ілону Маску і займається виробництвом імплантатів для мозку, розпочне «масове виробництво» пристроїв для інтерфейсу «мозок-комп'ютер» і перейде до повністю автоматизованої хірургічної процедури в 2026 році.
Про це заявив Маск у середу в дописі на соціальній платформі X, передає Reuters.
Імплантат призначений для допомоги людям з такими захворюваннями, як травма спинного мозку.
Перший пацієнт використовував його для гри у відеоігри, перегляду інтернету, публікації в соціальних мережах і переміщення курсору на ноутбуці.
Компанія розпочала випробування свого імплантату мозку на людях у 2024 році після усунення зауважень щодо безпеки, висловлених Управлінням з контролю за продуктами і ліками США, яке спочатку відхилило її заявку у 2022 році.
У вересні Neuralink повідомила, що 12 людей у всьому світі з важким паралічем отримали її імплантати мозку і використовували їх для управління цифровими та фізичними інструментами за допомогою думок.
У червні компанія також залучила 650 мільйонів доларів у рамках раунду фінансування.
