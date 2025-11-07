0 800 307 555
Neuralink може «дуже скоро» з’єднати мозок із роботом

Технології&Авто
Керівник хірургії Neuralink Даніш Хуссейн заявив у X, що команда «дуже скоро» запустить зв’язок «людина-робот».
Репліка пролунала у відповідь на відео з повільним роботизованим маніпулятором, який, за словами співробітника компанії, рухався завдяки сигналам мозку.
Про це пише Futurism, які зафіксували ще одну важливу деталь: на запитання користувача, чому б уже «не залучити Optimus v2», Хуссейн відповів, що команда починає з простих кейсів, але перехід до складніших «станеться дуже скоро».
Поточний стан проєкту має суперечливий вигляд: Neuralink повідомляла про 12 імплантацій, а демонстрації показували керування курсором, іграми та маніпулятором. Водночас перший пацієнт Ноланд Арбо публічно казав, що пристрій через кілька місяців «працював гірше», після чого компанія говорила про покращення завдяки налаштуванням. До повноцінної взаємодії з гуманоїдним роботом рівня Optimus ще далеко й через вимоги до стабільності сигналу, і через ризики хірургії, і через потребу в прозорих протоколах випробувань.
Скепсис посилює форма самого Optimus: публічні покази Tesla демонстрували повільну ходу, обмежену спритність і нестабільну поведінку. Попри це, Ілон Маск заявляв, що в перспективі Optimus може формувати «до 80%» вартості Tesla, однак ринок сприймає ці обіцянки обережно.
Потенційна користь від надійного «мозок-робот» колосальна: від керування складними протезами й реабілітаційними системами до точного дистанційного виконання виробничих операцій без фізичних контролерів. Реалізація такої зв’язки потребує підтвердженої безпеки імплантів, тривалої стабільності зчитування сигналів, захисту чутливих нейроданих і нагляду регуляторів. Поки що суспільство бачить скоріше підбадьорливі, але точкові демонстрації та натяки на «дуже скоро», а не завершений продукт і верифіковані результати.
За матеріалами:
dev.ua
