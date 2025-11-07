0 800 307 555
Hyundai представила оновлений Venue N Line

Технології&Авто
25
Hyundai продовжує розвивати свій спортивний підрозділ N Line, поширюючи його на все більше моделей. Черговим учасником цієї лінійки став компактний кросовер Venue нового покоління, який отримав більш гострий дизайн, оновлений салон і вдосконалене обладнання.
Вперше версія Venue N Line з’явилася ще у 2022 році, базуючись на оновленій моделі для індійського ринку. Тепер автомобіль повертається з повністю переробленим зовнішнім виглядом, що робить його більш виразним і наближеним до старших моделей Hyundai, таких як Creta N.
Передня частина нового Venue N Line вирізняється збільшеними повітрозабірниками, денними ходовими вогнями у формі «Twin Horn», затемненою решіткою радіатора та декоративними вставками у вигляді крил. Кросовер стоїть на 17-дюймових легкосплавних дисках із червоними гальмівними супортами, а червоні акценти на кузові підкреслюють спортивний характер. Завершують образ подвійні вихлопні труби та виражений задній спойлер.
Інтер’єр виконано у чорному кольорі з червоним прострочуванням, спортивним кермом у стилі Ioniq 5 N і фірмовими елементами N Line на сидіннях, важелі коробки передач і педалях. Серед нових опцій — підсвічування кольору Sunrise Red, аудіосистема Bose з вісьмома динаміками, ароматизатор салону та мультимедійна система з двома 12,3-дюймовими екранами.
Під капотом без змін — знайомий 1,0-літровий турбодвигун на 120 к.с. та 172 Нм крутного моменту, що працює з шестиступеневою «механікою» або семиступеневим «роботом» з подвійним зчепленням. Підвіска і кермове управління, імовірно, залишилися такими ж, як у попередника.
За матеріалами:
mmr.ua
Авто
