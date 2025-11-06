Як зареєструвати автомобіль у Німеччині, і скільки це коштує Сьогодні 20:03 — Технології&Авто

Як зареєструвати автомобіль у Німеччині, і скільки це коштує

Реєстрація автомобіля в Німеччині — це той момент, з яким стикається майже кожен власник авто. І тут є два шляхи: піти традиційним маршрутом і оформити все особисто в Kfz-Zulassungsstelle, або зробити це сучасним способом — онлайн.

Із посиланням на Ukrainian in Germany розповідаємо про два способи зареєструвати автомобіль у Німеччині.

Варіант 1. Особиста реєстрація в Zulassungsstelle

Де знайти своє відомство і як записатися

У кожному місті або районі є своє відомство реєстрації — Kfz-Zulassungsstelle. Подавати документи можна тільки за місцем вашої прописки (Wohnsitzmeldung). Тож якщо ви зареєстровані, наприклад, у Дуйсбурзі — у Кельні оформити автівку не вийде.

Щоб знайти потрібне відомство:

введіть у Google: «Zulassungsstelle + ваше місто»;

перейдіть на сайт — там буде адреса, графік роботи і запис на прийом (Termin).

Без запису зазвичай не впускають, а ще у великих містах з вільними датами буває складно, тож краще бронювати візит заздалегідь.

Як проходить сам процес

Подача документів. На вході вас попросять показати підтвердження запису. Далі співробітник перевірить ваш паспорт, страховку (eVB), документи на авто (Teil I та Teil II), дійсний TÜV та інші дані. Оплата. Після перевірки вас направлять до каси. Вартість залежить від типу оформлення і зазвичай становить 30−60 €. Оплатити можна карткою. Номери (Schilder). Якщо ви хочете залишити старі номери — їх просто активують. Якщо потрібні нові — поруч із відомством майже завжди є кіоски з виготовлення номерів. 15−20 € і 5 хвилин — і вони готові. Наклейки (Plaketten). Повертаєтесь з номерами до співробітника — він наклеює: реєстраційну пломбу з гербом округу;TÜV-пломбу з датою наступного техогляду.

Після цього вам повертають документи — і все, авто офіційно на обліку.

Що робити зі старими номерами, якщо оформлюєте авто заново?

Якщо реєстрація залишається в тому ж районі, можна зберегти старі номери (доплата близько 10−15 €).

Якщо ви реєструєте авто в іншому регіоні, номери потрібно здати і отримати нові — з кодом нового земельного округу.

Якщо важлива комбінація (ініціали, «щасливі цифри»), заздалегідь забронюйте номер через сервіс Wunschkennzeichen.

Варіант 2. Онлайн-реєстрація (i-Kfz)

У Німеччині працює система i-Kfz, яка дозволяє оформити авто без походу в відомство. Але цей варіант підійде не всім.

Що необхідно мати

офіційну прописку в Німеччині;

машина вже має бути в німецькій базі (не щойно імпортована);

оригінали Teil I, Teil II, дійсний TÜV та eVB-номер;

авто не перебуває під арештом або заставою.

Якщо якась умова не виконується — система просто не пропустить і доведеться йти в офіс.

Як це відбувається

Зайдіть на портал i-Kfz у вашому регіоні. Оберіть послугу (реєстрація / перереєстрація / зняття з обліку). Авторизуйтеся через AusweisApp2, приклавши ID-картку до телефону або рідера. Введіть дані авто. Завантажте документи. Оплатіть мито (~20−30 €). Отримайте тимчасовий дозвіл (PDF) — і вже можете їздити.

Тимчасовий дозвіл діє до 10 днів, поки пошта везе оригінали документів і наклейки для номерів.

Скільки коштує реєстрація автомобіля в Німеччині — основні збори

Вартість реєстрації автомобіля в Німеччині не фіксована на всю країну — вона залежить від землі, типу реєстрації і навіть того, чи робите ви все особисто, чи онлайн. Але в середньому орієнтуватися можна на такі суми:

реєстрація нового автомобіля (Neuzulassung) — близько 27−40 євро;

перереєстрація (Ummeldung) — від 18 до 30 євро;

зняття з обліку (Abmeldung) — близько 10−15 євро;

бронювання Wunschkennzeichen (індивідуального номера) — приблизно 10 євро за бронь + 2,60 євро за внесення в документи;

реєстрація з новим номером або після переїзду — близько 35−50 євро;

реєстрація онлайн (i-Kfz) — трохи дешевше, зазвичай близько 20 євро.

Оплата завжди проводиться на місці — або готівкою, або карткою.

