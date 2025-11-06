Як зареєструвати автомобіль у Німеччині, і скільки це коштує
Реєстрація автомобіля в Німеччині — це той момент, з яким стикається майже кожен власник авто. І тут є два шляхи: піти традиційним маршрутом і оформити все особисто в Kfz-Zulassungsstelle, або зробити це сучасним способом — онлайн.
Із посиланням на Ukrainian in Germany розповідаємо про два способи зареєструвати автомобіль у Німеччині.
Варіант 1. Особиста реєстрація в Zulassungsstelle
Де знайти своє відомство і як записатися
У кожному місті або районі є своє відомство реєстрації — Kfz-Zulassungsstelle. Подавати документи можна тільки за місцем вашої прописки (Wohnsitzmeldung). Тож якщо ви зареєстровані, наприклад, у Дуйсбурзі — у Кельні оформити автівку не вийде.
Щоб знайти потрібне відомство:
- введіть у Google: «Zulassungsstelle + ваше місто»;
- перейдіть на сайт — там буде адреса, графік роботи і запис на прийом (Termin).
Без запису зазвичай не впускають, а ще у великих містах з вільними датами буває складно, тож краще бронювати візит заздалегідь.
Як проходить сам процес
- Подача документів. На вході вас попросять показати підтвердження запису. Далі співробітник перевірить ваш паспорт, страховку (eVB), документи на авто (Teil I та Teil II), дійсний TÜV та інші дані.
- Оплата. Після перевірки вас направлять до каси. Вартість залежить від типу оформлення і зазвичай становить 30−60 €. Оплатити можна карткою.
- Номери (Schilder). Якщо ви хочете залишити старі номери — їх просто активують. Якщо потрібні нові — поруч із відомством майже завжди є кіоски з виготовлення номерів. 15−20 € і 5 хвилин — і вони готові.
- Наклейки (Plaketten). Повертаєтесь з номерами до співробітника — він наклеює: реєстраційну пломбу з гербом округу;TÜV-пломбу з датою наступного техогляду.
Після цього вам повертають документи — і все, авто офіційно на обліку.
Що робити зі старими номерами, якщо оформлюєте авто заново?
- Якщо реєстрація залишається в тому ж районі, можна зберегти старі номери (доплата близько 10−15 €).
- Якщо ви реєструєте авто в іншому регіоні, номери потрібно здати і отримати нові — з кодом нового земельного округу.
- Якщо важлива комбінація (ініціали, «щасливі цифри»), заздалегідь забронюйте номер через сервіс Wunschkennzeichen.
Варіант 2. Онлайн-реєстрація (i-Kfz)
У Німеччині працює система i-Kfz, яка дозволяє оформити авто без походу в відомство. Але цей варіант підійде не всім.
Що необхідно мати
- офіційну прописку в Німеччині;
- машина вже має бути в німецькій базі (не щойно імпортована);
- оригінали Teil I, Teil II, дійсний TÜV та eVB-номер;
- авто не перебуває під арештом або заставою.
Якщо якась умова не виконується — система просто не пропустить і доведеться йти в офіс.
Як це відбувається
- Зайдіть на портал i-Kfz у вашому регіоні.
- Оберіть послугу (реєстрація / перереєстрація / зняття з обліку).
- Авторизуйтеся через AusweisApp2, приклавши ID-картку до телефону або рідера.
- Введіть дані авто.
- Завантажте документи.
- Оплатіть мито (~20−30 €).
- Отримайте тимчасовий дозвіл (PDF) — і вже можете їздити.
Тимчасовий дозвіл діє до 10 днів, поки пошта везе оригінали документів і наклейки для номерів.
Скільки коштує реєстрація автомобіля в Німеччині — основні збори
Вартість реєстрації автомобіля в Німеччині не фіксована на всю країну — вона залежить від землі, типу реєстрації і навіть того, чи робите ви все особисто, чи онлайн. Але в середньому орієнтуватися можна на такі суми:
- реєстрація нового автомобіля (Neuzulassung) — близько 27−40 євро;
- перереєстрація (Ummeldung) — від 18 до 30 євро;
- зняття з обліку (Abmeldung) — близько 10−15 євро;
- бронювання Wunschkennzeichen (індивідуального номера) — приблизно 10 євро за бронь + 2,60 євро за внесення в документи;
- реєстрація з новим номером або після переїзду — близько 35−50 євро;
- реєстрація онлайн (i-Kfz) — трохи дешевше, зазвичай близько 20 євро.
Оплата завжди проводиться на місці — або готівкою, або карткою.
