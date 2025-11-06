Авто, які найчастіше ламаються після 150 тисяч км Сьогодні 18:34 — Технології&Авто

Авто, які найчастіше ламаються після 150 тисяч км

Експерти визначили перелік автомобілів, які найчастіше створюють проблеми після 150 тисяч км пробігу.

Про це йдеться в дослідженні Consumer Reports

Mini Cooper

Яскравий приклад того, що прагнення зробити авто кращим не завжди приносить користь. Маленький британський хетчбек часто страждає від розтягування ланцюга ГРМ на невеликих пробігах, а також проблем із турбіною та водяною помпою.

Chevrolet Equinox

Сімейний кросовер, створений для спокійних подорожей, після 150 тисяч км може «з'їдати» більше мастила, ніж зазвичай. Найчастіше причина криється у зношених поршневих кільцях, які потребують заміни. Також у цієї моделі нерідко виходить з ладу ланцюг ГРМ і трапляються збої в роботі автоматичної коробки передач.

Nissan Pathfinder

Проблеми з трансмісією властиві не лише преміальним брендам. У Pathfinder слабким місцем виявився варіатор CVT, а також двигун V6, що змушує багатьох власників продавати авто вже після ста тисяч кілометрів.

Ford Explorer

Ця модель — справжній «подарунок» для автомайстерень, що ремонтують коробки передач. Крім того, при пробігах близько 150 тисяч км у нього часто виходять з ладу ланцюг ГРМ, водяна помпа (заміна якої коштує чимало), інтеркулер і АКПП.

Audi A4

Дволітровий двигун TFSI славиться витоками мастила, а система ГРМ — своєю складністю та дорогою у ремонті конструкцією.

BMW 3-Series

Цей динамічний і керований седан має не менш динамічні проблеми з надійністю. Згідно з Consumer Reports, водяні насоси «трійки» виходять з ладу приблизно кожні 100 тисяч км, а до 120 тисяч часто потребують заміни радіатор, термостат і розширювальний бачок. Двигун N54 також вважається проблемним, особливо після пробігу у 150 тисяч км.

Volkswagen Passat

Німецький седан поєднує у собі точність інженерії та високу вартість ремонту. Його 2-літровий турбомотор TSI схильний до витоків через ущільнення та прокладки, швидко накопичує нагар, а натягувач ланцюга ГРМ і коробка DSG потребують регулярного обслуговування.

