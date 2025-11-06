0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Авто, які найчастіше ламаються після 150 тисяч км

Технології&Авто
102
Авто, які найчастіше ламаються після 150 тисяч км
Авто, які найчастіше ламаються після 150 тисяч км
Експерти визначили перелік автомобілів, які найчастіше створюють проблеми після 150 тисяч км пробігу.
Про це йдеться в дослідженні Consumer Reports.

Mini Cooper

Яскравий приклад того, що прагнення зробити авто кращим не завжди приносить користь. Маленький британський хетчбек часто страждає від розтягування ланцюга ГРМ на невеликих пробігах, а також проблем із турбіною та водяною помпою.

Chevrolet Equinox

Сімейний кросовер, створений для спокійних подорожей, після 150 тисяч км може «з'їдати» більше мастила, ніж зазвичай. Найчастіше причина криється у зношених поршневих кільцях, які потребують заміни. Також у цієї моделі нерідко виходить з ладу ланцюг ГРМ і трапляються збої в роботі автоматичної коробки передач.
Читайте також

Nissan Pathfinder

Проблеми з трансмісією властиві не лише преміальним брендам. У Pathfinder слабким місцем виявився варіатор CVT, а також двигун V6, що змушує багатьох власників продавати авто вже після ста тисяч кілометрів.

Ford Explorer

Ця модель — справжній «подарунок» для автомайстерень, що ремонтують коробки передач. Крім того, при пробігах близько 150 тисяч км у нього часто виходять з ладу ланцюг ГРМ, водяна помпа (заміна якої коштує чимало), інтеркулер і АКПП.

Audi A4

Дволітровий двигун TFSI славиться витоками мастила, а система ГРМ — своєю складністю та дорогою у ремонті конструкцією.
Читайте також

BMW 3-Series

Цей динамічний і керований седан має не менш динамічні проблеми з надійністю. Згідно з Consumer Reports, водяні насоси «трійки» виходять з ладу приблизно кожні 100 тисяч км, а до 120 тисяч часто потребують заміни радіатор, термостат і розширювальний бачок. Двигун N54 також вважається проблемним, особливо після пробігу у 150 тисяч км.

Volkswagen Passat

Німецький седан поєднує у собі точність інженерії та високу вартість ремонту. Його 2-літровий турбомотор TSI схильний до витоків через ущільнення та прокладки, швидко накопичує нагар, а натягувач ланцюга ГРМ і коробка DSG потребують регулярного обслуговування.
Нагадаємо, з 1 листопада у Києві та Дніпрі завершився літній період підвищеного швидкісного режиму на низці міських магістралей. Максимально дозволена швидкість на цих ділянках знижена до 50 км/год.
Відповідно до рішення Київської міської ради, з 1 листопада швидкісний ліміт знижено з 80 км/год до 50 км/год на чотирьох ключових маршрутах столиц. Детально дивіться тут.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems