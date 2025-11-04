Як працюють штрафні бали за порушення ПДР у країнах Європи Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Як працюють штрафні бали за порушення ПДР у країнах Європи

У впровадженні штрафних балів за порушення ПДР Україна не є першою. Такі системи вже багато років працюють у країнах ЄС і довели свою ефективність: вони зменшують аварійність та мотивують водіїв дотримуватися правил.

Принцип скрізь один: кожне порушення має свою «вартість» у балах, а перевищення ліміту призводить до автоматичної втрати права керувати авто.

Франція

У Франції система стартує з 12 балів, які поступово списуються за порушення. Якщо рахунок водія сягає нуля — водійські права анулюються, і щоб їх повернути, потрібно знову складати іспит.

Наприклад, розмова по телефону за кермом «коштує» 2 бали, їзда без паска безпеки — 3 бали, а перевищення швидкості може знімати від 3 до 11 балів залежно від швидкості.

Для нових водіїв (які водять менше року) поріг ще нижчий: для них втрата 6 балів означає автоматичне позбавлення прав.

Німеччина

У Німеччині штрафні бали накопичуються — до 8. Порушення класифікують за рівнем небезпеки:

1 бал — за серйозні адміністративні порушення (перевищення швидкості понад 21 км/год, використання мобільного за кермом, блокування пожежного проїзду);

2 бали — за особливо небезпечні дії (проїзд на червоне, грубе порушення дистанції, перевищення понад 31 км/год);

3 бали — за кримінальні правопорушення (водіння у стані сп’яніння, залишення місця ДТП, аварії з потерпілими).

Якщо водій набирає 8 балів — його позбавляють права керування автомобілем.

Італія

В Італії система стартує з 20 балів. Їх знімають за порушення, але якщо водій протягом двох років не має штрафів — він може отримати бонус до 10 балів.

Втрата всіх балів вимагає повторного складання іспиту та тимчасової заборони керування.

Штрафи диференційовані: від -1 за неправильне використання фар до -15 за перевищення швидкості чи небезпечні маневри. А за нетверезе водіння — одразу мінус 10 балів.

Польща

Польща, на яку орієнтуються автори української реформи, має ліміт 24 бали для досвідчених водіїв і 20 — для новачків. Якщо ліміт перевищено — водійське посвідчення анулюють, іспити доведеться складати заново.

Бали анулюються за 12 місяців від моменту вчинення порушення, якщо не перевищено ліміт.

За одне порушення у Польщі можна отримати від 1 до 15 балів. Наприклад:

+15 балів — за перевищення швидкості понад 50 км/год або ДТП із потерпілими;

+10 — за швидкість на 31−40 км/год вище норми;

+4 — за перевищення на 21−25 км/год.

Історія накопичених балів впливає навіть на вартість автострахування.

Спільним для цих моделей є прозора система підрахунку, зрозумілі ліміти та автоматичність рішень. Менше суб’єктивності — більше відповідальності. Саме на таку логіку і орієнтується українська реформа, адаптуючи європейський досвід до власних умов доріг і реалій контролю.

