Де шукати перший досвід роботи — добірка стажувань листопада
Старт кар’єри — найскладніший крок, але його можна зробити без досвіду. Ділимося добіркою стажувань від robota.ua, щоб ви самі обрали, у якому напрямі хочете розвиватися. Якщо давно хотіли спробувати, але не знали з чого почати — саме час.
Інтерн відділу бухгалтерії у «BAT Україна»
📍 Київ (гібридний формат роботи)
Компанія пропонує долучитися студентам 3−6 курсів та недавнім випускникам до BeTalent Program — оплачуваної 6−9 місячної програми стажування. Передбачається робота з первинними бухгалтерськими документами, архівація договорів та іншої документації.
Пропонується, зокрема: компенсація вартості харчування; можливість отримати постійну посаду після успішного завершення програми; можливості для навчання та професійного розвитку; програми добробуту, спрямовані на підтримку фізичного та ментального здоров’я; знижки від партнерів компанії.
Грантова програма для молоді у PepsiCo
📍 Миколаїв
Міжнародна компанія надає можливість студентам старших курсів закладів вищої освіти застосувати набуті знання на практиці та побудувати успішну кар’єру в реальному бізнес-середовищі. Перевагу матимуть кандидати з профільною освітою у галузях: електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, енергетичне машинобудування, автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології, робототехніка, прикладна механіка тощо.
Учасники програми отримають: стипендію — 15 000 грн за семестр; оплачуване стажування після завершення програми; участь у додаткових освітніх заходах; можливість подальшого працевлаштування в компанії.
Адміністратор рецепції (стажист) в EY
📍 Київ
Міжнародна компанія шукає фахівця, який відповідатиме за: прийом і переадресацію телефонних дзвінків та кореспонденції; зустріч і супровід відвідувачів; координацію графіку переговорних кімнат і бронювання робочих місць; опрацювання вхідної та вихідної документації; адміністрування системи доступу до офісу; підготовку документів для підпису керівництвом.
Майбутній стажист може розраховувати на широкий пакет переваг, зокрема: 35 календарних днів щорічної відпустки, медичне, туристичне та страхування життя, корпоративні знижки на відвідування спортклубів.
Marketeer (student) у Red Bull Ukraine
Майбутній працівник представлятиме преміум-бренд, відкриватиме нові можливості для розвитку компанії, підвищуватиме візуальну впізнаваність бренду, прийматиме замовлення та сприятиме тому, щоб компанія ставала більш доступною та помітною для споживачів.
До участі у конкурсі запрошуються студенти 1−3 курсів денної форми навчання, які мають водійське посвідчення категорії B, а також підприємницьке мислення та стратегічний підхід.
Молодший фахівець/фахівчиня з взаємодії з Entso-E (стажування Energy Hub) в НЕК «Укренерго»
📍 Київ
Національна енергетична компанія запрошує студентів останніх курсів закладів вищої освіти та молодих фахівців на програму стажування ENERGYHUB. Тривалість програми — 6 місяців. Серед завдань: оформлення робочої документації, опрацювання вхідної кореспонденції, підготовка звітної інформації, переклад матеріалів з англійської мови.
Стажування передбачає: офіційне працевлаштування, повну зайнятість, соціальний пакет (включно з медичним страхуванням), можливість бронювання, корпоративні тренінги на розвиток soft skills.
Читайте також
Молодший аналітик даних (стажист, практикант) у PwC Service Delivery Center
📍 Львів (віддалено або в офісі)
До участі у конкурсі запрошуються студенти та випускники у сфері ІТ або економіки, зокрема економетрики, фінансів чи бухгалтерського обліку. Побажання: знання англійської мови — не нижче рівня Intermediate; сильні аналітичні, математичні та навички вирішення проблем; досвід роботи з великими обсягами даних. Базове розуміння концепцій бухгалтерського обліку буде перевагою.
Стажист за напрямком розвитку бренду роботодавця (для студентів) в «Ощадбанк»
📍 Київ
Серед анонсованих завдань: участь у кар’єрних заходах (фестивалі, ярмарок вакансій, дні кар’єри) в навчальних закладах; забезпечення фото- та відеоконтенту на кар’єрних заходах, а також процесу проходження практики студентами на базі підрозділів банку.
Частиною команди можуть стати студенти 4−5 курсу вишу за напрямами HR, маркетинг, журналістика, PR чи суміжними спеціальностями; впевненими навичками фото- та відеозйомки, бажано — досвід роботи з редакторами.
Буде перевагою досвід участі в студентських організаціях або волонтерських проєктах та навички копірайтингу або ведення соцмереж.
Інтерн (відділ міжнародних морських перевезень) в International Logistic Institute
📍 Одеса
Провідна компанія у сфері міжнародних логістичних послуг шукає стажиста, який аналізуватиме ринок та шукатиме нові можливості для розвитку бізнесу. Портрет ідеального кандидата: вища освіта в галузі логістики, міжнародних відносин або суміжній галузі; відмінні комунікативні навички; знання англійської мови на рівні Intermediate та вище.
Читайте також
Стажист дирекції з фінансів у ДТЕК
📍 Київ (гнучкий графік)
Енергетична компанія шукає кандидатів з вищою/незакінченою вищою освітою (фінанси, економіка, аудит, бухгалтерський облік), базовими знаннями принципів бухгалтерського обліку та фінансового аналізу.
Відгукуйтеся на вакансію, якщо володієте Excel на високому рівні, працюєте з Power Query, Power Pivot, PowerPoint; зацікавлені у використанні сучасних цифрових інструментів (зокрема ШІ) для вирішення практичних завдань; володієте практичним досвідом застосування ШІ під час навчання або виконання проєктних/аналітичних завдань.
Лікар ветеринарної медицини (стажист) в МХП
📍 с. Будище (Черкаська обл.)
Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій запрошує на стажування студентів 2−4 курсів або випускників відповідних спеціальностей, які мають бажання навчатися й професійно розвиватися.
Майбутній стажист може розраховувати на розвезення до та з місця роботи, конкурентну зарплату, навчальні програми, медичне страхування, послуги корпоративного психолога та лікаря, забезпечення спецодягом, безкоштовне харчування та проживання (для іногородніх).
Поділитися новиною
Також за темою
Швейцарія фіксує хвилю звернень від українців віком 18−22 років
Де шукати перший досвід роботи — добірка стажувань листопада
Швидкий інтернет для кожного українця: що зміниться (законопроєкт ухвалено)
ТОП-10 високооплачуваних професій у Польщі без диплому
Уряд планує спрямувати близько 14 мільярдів гривень на «Зимову підтримку»: хто зможе отримати 6500 грн
20 запитань, щоб перевірити вашу фінансову грамотність (тест)