Де шукати перший досвід роботи — добірка стажувань листопада

Старт кар’єри — найскладніший крок, але його можна зробити без досвіду. Ділимося добіркою стажувань від robota.ua, щоб ви самі обрали, у якому напрямі хочете розвиватися. Якщо давно хотіли спробувати, але не знали з чого почати — саме час.

Інтерн відділу бухгалтерії у «BAT Україна»

📍 Київ (гібридний формат роботи)

Компанія пропонує долучитися студентам 3−6 курсів та недавнім випускникам до BeTalent Program — оплачуваної 6−9 місячної програми стажування. Передбачається робота з первинними бухгалтерськими документами, архівація договорів та іншої документації.

Пропонується, зокрема: компенсація вартості харчування; можливість отримати постійну посаду після успішного завершення програми; можливості для навчання та професійного розвитку; програми добробуту, спрямовані на підтримку фізичного та ментального здоров’я; знижки від партнерів компанії.

Грантова програма для молоді у PepsiCo

📍 Миколаїв

Міжнародна компанія надає можливість студентам старших курсів закладів вищої освіти застосувати набуті знання на практиці та побудувати успішну кар’єру в реальному бізнес-середовищі. Перевагу матимуть кандидати з профільною освітою у галузях: електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, енергетичне машинобудування, автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології, робототехніка, прикладна механіка тощо.

Учасники програми отримають: стипендію — 15 000 грн за семестр; оплачуване стажування після завершення програми; участь у додаткових освітніх заходах; можливість подальшого працевлаштування в компанії.

Адміністратор рецепції (стажист) в EY

📍 Київ

Міжнародна компанія шукає фахівця , який відповідатиме за: прийом і переадресацію телефонних дзвінків та кореспонденції; зустріч і супровід відвідувачів; координацію графіку переговорних кімнат і бронювання робочих місць; опрацювання вхідної та вихідної документації; адміністрування системи доступу до офісу; підготовку документів для підпису керівництвом.

Майбутній стажист може розраховувати на широкий пакет переваг, зокрема: 35 календарних днів щорічної відпустки, медичне, туристичне та страхування життя, корпоративні знижки на відвідування спортклубів.

Marketeer (student) у Red Bull Ukraine

Майбутній працівник представлятиме преміум-бренд, відкриватиме нові можливості для розвитку компанії, підвищуватиме візуальну впізнаваність бренду, прийматиме замовлення та сприятиме тому, щоб компанія ставала більш доступною та помітною для споживачів.

До участі у конкурсі запрошуються студенти 1−3 курсів денної форми навчання, які мають водійське посвідчення категорії B, а також підприємницьке мислення та стратегічний підхід.

Молодший фахівець/фахівчиня з взаємодії з Entso-E (стажування Energy Hub) в НЕК «Укренерго»

📍 Київ

Національна енергетична компанія запрошує студентів останніх курсів закладів вищої освіти та молодих фахівців на програму стажування ENERGYHUB. Тривалість програми — 6 місяців. Серед завдань: оформлення робочої документації, опрацювання вхідної кореспонденції, підготовка звітної інформації, переклад матеріалів з англійської мови.

Стажування передбачає: офіційне працевлаштування, повну зайнятість, соціальний пакет (включно з медичним страхуванням), можливість бронювання, корпоративні тренінги на розвиток soft skills.

Молодший аналітик даних (стажист, практикант) у PwC Service Delivery Center

📍 Львів (віддалено або в офісі)

До участі у конкурсі запрошуються студенти та випускники у сфері ІТ або економіки, зокрема економетрики, фінансів чи бухгалтерського обліку. Побажання: знання англійської мови — не нижче рівня Intermediate; сильні аналітичні, математичні та навички вирішення проблем; досвід роботи з великими обсягами даних. Базове розуміння концепцій бухгалтерського обліку буде перевагою.

Стажист за напрямком розвитку бренду роботодавця (для студентів) в «Ощадбанк»

📍 Київ

Серед анонсованих завдань : участь у кар’єрних заходах (фестивалі, ярмарок вакансій, дні кар’єри) в навчальних закладах; забезпечення фото- та відеоконтенту на кар’єрних заходах, а також процесу проходження практики студентами на базі підрозділів банку.

Частиною команди можуть стати студенти 4−5 курсу вишу за напрямами HR, маркетинг, журналістика, PR чи суміжними спеціальностями; впевненими навичками фото- та відеозйомки, бажано — досвід роботи з редакторами.

Буде перевагою досвід участі в студентських організаціях або волонтерських проєктах та навички копірайтингу або ведення соцмереж.

Інтерн (відділ міжнародних морських перевезень) в International Logistic Institute

📍 Одеса

Провідна компанія у сфері міжнародних логістичних послуг шукає стажиста , який аналізуватиме ринок та шукатиме нові можливості для розвитку бізнесу. Портрет ідеального кандидата: вища освіта в галузі логістики, міжнародних відносин або суміжній галузі; відмінні комунікативні навички; знання англійської мови на рівні Intermediate та вище.

Стажист дирекції з фінансів у ДТЕК

📍 Київ (гнучкий графік)

Енергетична компанія шукає кандидатів з вищою/незакінченою вищою освітою (фінанси, економіка, аудит, бухгалтерський облік), базовими знаннями принципів бухгалтерського обліку та фінансового аналізу.

Відгукуйтеся на вакансію, якщо володієте Excel на високому рівні, працюєте з Power Query, Power Pivot, PowerPoint; зацікавлені у використанні сучасних цифрових інструментів (зокрема ШІ) для вирішення практичних завдань; володієте практичним досвідом застосування ШІ під час навчання або виконання проєктних/аналітичних завдань.

Лікар ветеринарної медицини (стажист) в МХП

📍 с. Будище (Черкаська обл.)

Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій запрошує на стажування студентів 2−4 курсів або випускників відповідних спеціальностей, які мають бажання навчатися й професійно розвиватися.

Майбутній стажист може розраховувати на розвезення до та з місця роботи, конкурентну зарплату, навчальні програми, медичне страхування, послуги корпоративного психолога та лікаря, забезпечення спецодягом, безкоштовне харчування та проживання (для іногородніх).

