Дизайнери — одна з небагатьох категорій в ІТ, де зарплати цього року вищі, ніж минулого (інфографіка) Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Дизайнери — одна з небагатьох категорій в ІТ, де зарплати цього року вищі, ніж минулого (інфографіка)

Дизайнери залишаються однією з небагатьох категорій на IT-ринку, де зарплати у 2025 році вищі, ніж торік. Середня зарплатна вилка у вакансіях, де вимагають хоча б 5 років досвіду — 2500−4000 доларів.

Про це свідчить аналітика Djinni.

7000 дизайнерів у пошуку й лише 300 вакансій

Категорія Design посідає друге місце за кількістю кандидатів онлайн, обігнавши Manual QA. У пошуку зараз близько 7000 дизайнерів, це 8% усіх кандидатів. Їхня частка знижується дуже повільно: на початку 2023 року вона становила 8,5%.

Вакансій для дизайнерів приблизно 300 (3%), і ця частка майже не змінюється вже кілька років. На початку 2023 року було 2,5%, а навесні 2025-го — близько 4%.

Інфографіка: Djinni

Серед дизайнерів половина UI/UX, 16% — графічні, 13% — продуктові, решта у загальній категорії Design. У вакансіях співвідношення схоже, хоча графічних дизайнерів шукають трохи частіше.

Інфографіка: Djinni

У пошуку 35% дизайнерів мають 5+ років досвіду, а 10% без досвіду взагалі. На початку 2023 року таких було близько 20%.

Хоча кількість новачків за три роки скоротилась із 1300 до 500, їхня частка серед усіх кандидатів без досвіду зросла з 7% до 10%, бо в інших категоріях відтік початківців був ще більшим.

Серед найдосвідченіших дизайнерів частка залишається стабільною — близько 6%, при цьому їхня кількість зросла з 1400 до 1800.

Читайте також У Google звільнили 100 UX-дизайнерів, через оптимізацію штату й інвестиції в ШІ

Найбільше вакансій для дизайнерів із досвідом 1−3 роки. Особливо помітне зростання пропозицій для джунів.

Вакансії з вимогою 1 року досвіду збільшилися з 35 у 2023 році до 80−90 зараз. А без вимог до досвіду з 2−3 до 20−30 у пошуку.

Їхня частка серед усіх дизайнерських вакансій виросла з 1% до 6−8%, а серед усіх вакансій для новачків — із 1% до 2−3%.

Читайте також Скільки заробляють українські ІТ дизайнери (інфографіка)

Середня кількість відгуків на одну дизайнерську вакансію близько 30, що менше, ніж у тестувальників чи фронтендерів.

Вакансії без вимог до досвіду отримують нині 38−40 відгуків, тоді як торік було 65. На позиції з 1−2 роками досвіду — 30−38 відгуків, на рівень middle — 25−27, а на senior designer уже 20 замість 15 торік.

Зарплати у 2025 році

Дизайнери — одна з небагатьох IT-категорій, де зарплати у 2025 році зросли:

кандидати з 3−5 роками досвіду: $1600 → $1800;

з 7+ роками: $3000 → $3100.

Середня вилка у вакансіях із вимогою 5+ років досвіду — $2500−4000, тоді як медіана очікувань найнятих дизайнерів — $2500. Половина отриманих пропозицій у діапазоні $2000−3200.

Найменше наймів серед дизайнерів без досвіду (5%), решта рівнів розподілені рівномірно по 15−25%, найбільше з 1 роком досвіду.

Інфографіка: Djinni

Інфографіка: Djinni

Індекс Djinni для дизайнерів становить 0,18 — тобто на кожні 100 відгуків кандидати отримують 18 пропозицій. Це більше, ніж у фронтендерів, але трохи менше, ніж у тестувальників.

Найвищий індекс мають графічні дизайнери (0,29), а найнижчий — ті, хто не обрав спеціалізацію (0,1). Найбільше пропозицій отримують фахівці з досвідом 1−4 роки.

Раніше Finance.ua з посиланням Djinni писав про зарплати фронтенд-розробників та тестувальників

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.