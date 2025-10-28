Зарплати тестувальників у 2025 році: від $300 до $4900 залежно від досвіду
Manual QA залишається третьою за чисельністю категорією кандидатів на Djinni після JavaScript та Design. Станом на середину жовтня понад 5 тисяч користувачів шукають роботу в цій сфері, це 6,1% від усіх кандидатів. Водночас відкритих вакансій лише 240, тобто близько 2,4%.
Такі дані наводить платформа Djinni.
На початку 2023 року частка тестувальників сягала понад 12%, але зараз вона зменшилася вдвічі. Тренд скорочення продовжується, хоча кількість вакансій почала зростати після тривалого падіння. Нині їхня частка та кількість повернулися до рівня січня 2023 року.
Менше новачків, більше досвідчених фахівців
Кількість Manual QA без досвіду за останні роки зменшилася у вісім разів.
На початку 2023 року 45% тестувальників не мали досвіду, а лише 15% мали понад 5 років стажу. Зараз ситуація протилежна, без досвіду лише 12% кандидатів, зате майже 40% мають п’ять і більше років у професії.
Також зменшилася частка QA без досвіду серед усіх новачків в ІТ, якщо раніше це була кожна четверта людина, то зараз лише 9%. Натомість частка досвідчених тестувальників залишається стабільною — 7−8% серед мідлів і 5−6% серед сеньйорів.
Конкуренція залишається високою
Попри зростання кількості вакансій, QA залишається однією з найбільш конкурентних сфер на Djinni після JavaScript. Середньостатистична вакансія Manual QA отримує 35−50 відгуків, тоді як JavaScript близько 53.
Найбільша конкуренція серед вакансій для мідлів і сеньйорів, тоді як посади для початківців або з вимогами до двох років досвіду отримують менше відгуків.
Зарплати
Зарплатні очікування найнятих тестувальників зазвичай нижчі, ніж вилки, зазначені у вакансіях.
Для фахівців із досвідом від трьох років роботодавці пропонують у середньому від $2000 до $3500, тоді як медіана зарплатних побажань найнятих кандидатів становить $1500.
Половина тестувальників із досвідом 3−4 роки вказують у профілі від $1200 до $1900. Для спеціалістів із досвідом понад 7 років третій квартиль побажань — $3200, а середня верхня межа у вакансіях майже $5000.
Найбільше наймають фахівців із досвідом 3−4 роки (25% від усіх найнятих), а без досвіду — близько 15%.
Інфографіка показує медіанні діапазони зарплат у вакансіях та фактичні зарплати найнятих кандидатів.
Так, тестувальники без досвіду отримують найменше:
- у вакансіях діапазон зазвичай становить $300−600;
- фактичні зарплати найнятих кандидатів — близько $425.
Для спеціалістів із одним роком досвіду зарплати коливаються в межах $600−1200:
- у вакансіях переважають пропозиції $600−1200;
- найняті кандидати в середньому отримують $600−840.
QA з дворічним досвідом можуть розраховувати на $1000−2000:
- у вакансіях рекрутери пропонують до $2000;
- реальні зарплати найнятих коливаються в межах $1000−1400, подекуди до $1900.
Після трьох років роботи тестувальники виходять на рівень $1200−2500:
- у вакансіях середній діапазон $1500−2500;
- найняті спеціалісти зазвичай вказують очікування $1200−1900.
QA з п’ятирічним досвідом отримують у середньому від $1500 до $3700;
- у вакансіях верхня межа сягає $3700;
- фактичні зарплати найнятих $1500−2700.
Найдосвідченіші тестувальники (7 років і більше) мають найширший діапазон доходів:
- у вакансіях пропонують $2700−4900;
- реальні зарплати найнятих коливаються в межах $2000−3200.
Djinni-індекс для Manual QA становить близько 0,19. Це означає, що на кожні 100 відгуків кандидати отримують у середньому 19 запрошень від роботодавців. Попри це, показник вищий, ніж у фронтендерів, де він дорівнює 0,11.
Основні навички QA
Серед тестувальників, які заповнили розділ «Навички» у профілі, понад 30% зазначили досвід роботи з Jira і Confluence, 22% — знання SQL, 21% — Postman. Також поширені навички API, Web і Mobile Testing.
Рекрутери найчастіше шукають фахівців із досвідом роботи з SQL, Postman, Jira та Web Testing. Водночас у вакансіях детально вказані вимоги зустрічаються рідше, ніж у профілях кандидатів.
