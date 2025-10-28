Зарплати тестувальників у 2025 році: від $300 до $4900 залежно від досвіду Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Manual QA залишається третьою за чисельністю категорією кандидатів на Djinni після JavaScript та Design. Станом на середину жовтня понад 5 тисяч користувачів шукають роботу в цій сфері, це 6,1% від усіх кандидатів. Водночас відкритих вакансій лише 240, тобто близько 2,4%.

Такі дані наводить платформа Djinni.

На початку 2023 року частка тестувальників сягала понад 12%, але зараз вона зменшилася вдвічі. Тренд скорочення продовжується, хоча кількість вакансій почала зростати після тривалого падіння. Нині їхня частка та кількість повернулися до рівня січня 2023 року.

Інфографіка: Djinni

Менше новачків, більше досвідчених фахівців

Кількість Manual QA без досвіду за останні роки зменшилася у вісім разів.

На початку 2023 року 45% тестувальників не мали досвіду, а лише 15% мали понад 5 років стажу. Зараз ситуація протилежна, без досвіду лише 12% кандидатів, зате майже 40% мають п’ять і більше років у професії.

Також зменшилася частка QA без досвіду серед усіх новачків в ІТ, якщо раніше це була кожна четверта людина, то зараз лише 9%. Натомість частка досвідчених тестувальників залишається стабільною — 7−8% серед мідлів і 5−6% серед сеньйорів.

Інфографіка: Djinni

Конкуренція залишається високою

Попри зростання кількості вакансій, QA залишається однією з найбільш конкурентних сфер на Djinni після JavaScript. Середньостатистична вакансія Manual QA отримує 35−50 відгуків, тоді як JavaScript близько 53.

Найбільша конкуренція серед вакансій для мідлів і сеньйорів, тоді як посади для початківців або з вимогами до двох років досвіду отримують менше відгуків.

Зарплати

Зарплатні очікування найнятих тестувальників зазвичай нижчі, ніж вилки, зазначені у вакансіях.

Для фахівців із досвідом від трьох років роботодавці пропонують у середньому від $2000 до $3500, тоді як медіана зарплатних побажань найнятих кандидатів становить $1500.

Половина тестувальників із досвідом 3−4 роки вказують у профілі від $1200 до $1900. Для спеціалістів із досвідом понад 7 років третій квартиль побажань — $3200, а середня верхня межа у вакансіях майже $5000.

Найбільше наймають фахівців із досвідом 3−4 роки (25% від усіх найнятих), а без досвіду — близько 15%.

Інфографіка: Djinni

Інфографіка показує медіанні діапазони зарплат у вакансіях та фактичні зарплати найнятих кандидатів.

Так, тестувальники без досвіду отримують найменше:

у вакансіях діапазон зазвичай становить $300−600;

фактичні зарплати найнятих кандидатів — близько $425.

Для спеціалістів із одним роком досвіду зарплати коливаються в межах $600−1200:

у вакансіях переважають пропозиції $600−1200;

найняті кандидати в середньому отримують $600−840.

QA з дворічним досвідом можуть розраховувати на $1000−2000:

у вакансіях рекрутери пропонують до $2000;

реальні зарплати найнятих коливаються в межах $1000−1400, подекуди до $1900.

Після трьох років роботи тестувальники виходять на рівень $1200−2500:

у вакансіях середній діапазон $1500−2500;

найняті спеціалісти зазвичай вказують очікування $1200−1900.

QA з п’ятирічним досвідом отримують у середньому від $1500 до $3700;

у вакансіях верхня межа сягає $3700;

фактичні зарплати найнятих $1500−2700.

Найдосвідченіші тестувальники (7 років і більше) мають найширший діапазон доходів:

у вакансіях пропонують $2700−4900;

реальні зарплати найнятих коливаються в межах $2000−3200.

Djinni-індекс для Manual QA становить близько 0,19. Це означає, що на кожні 100 відгуків кандидати отримують у середньому 19 запрошень від роботодавців. Попри це, показник вищий, ніж у фронтендерів, де він дорівнює 0,11.

Основні навички QA

Серед тестувальників, які заповнили розділ «Навички» у профілі, понад 30% зазначили досвід роботи з Jira і Confluence, 22% — знання SQL, 21% — Postman. Також поширені навички API, Web і Mobile Testing.

Рекрутери найчастіше шукають фахівців із досвідом роботи з SQL, Postman, Jira та Web Testing. Водночас у вакансіях детально вказані вимоги зустрічаються рідше, ніж у профілях кандидатів.

Інфографіка: Djinni

