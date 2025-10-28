0 800 307 555
Як дізнатися про податковий борг — перелік сервісів

Особисті фінанси
39
Слідкувати за податковим боргом варто кожному платнику — це допоможе уникнути штрафів і блокування рахунків та раптових неприємних сюрпризів.
Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує про те, що дізнатися про наявність податкової заборгованості зараз можна швидко і без відвідування податкової.
Щоб дізнатися про свої борги, платнику достатньо скористатися одним із доступних онлайн-сервісів.
1. Електронний кабінет платника
В особистому кабінеті відображаються всі дані щодо сплати податків і зборів. Якщо виникає податковий борг, про це з’являється повідомлення в розділі «Вхідні документи».
2. Застосунок «Моя податкова»
У мобільному додатку в розділі «Мої дані» можна побачити актуальну інформацію про фінансові зобов’язання перед бюджетом. Крім того, додаток надсилає сповіщення про наявність боргу чи узгодженого податкового зобов’язання. Там же можна здійснити оплату, обравши зручний платіжний спосіб.
3. Чат-бот InfoTAX у Viber
У чат-боті можна швидко перевірити, чи є податковий борг, і переглянути інформацію про взаєморозрахунки з бюджетом. Меню інтуїтивне, а все потрібне можна дізнатися за кілька кліків.
4. Портал «Дія»
Для ФОПів інформація про податкову заборгованість доступна і через портал «Дія». Перевірка займає кілька хвилин.
Раніше Finance.ua повідомляв, що Державна податкова служба України та Мінцифри працюють над розширенням податкових сервісів. Зокрема, планується автоматизувати стягнення податкового боргу та дозволити сплачувати податки через «Дію».
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
