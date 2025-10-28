Як дізнатися про податковий борг — перелік сервісів Сьогодні 08:37 — Особисті фінанси

Як дізнатися про податковий борг — перелік сервісів

Слідкувати за податковим боргом варто кожному платнику — це допоможе уникнути штрафів і блокування рахунків та раптових неприємних сюрпризів.

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує про те, що дізнатися про наявність податкової заборгованості зараз можна швидко і без відвідування податкової.

Щоб дізнатися про свої борги, платнику достатньо скористатися одним із доступних онлайн-сервісів.

1. Електронний кабінет платника

В особистому кабінеті відображаються всі дані щодо сплати податків і зборів. Якщо виникає податковий борг, про це з’являється повідомлення в розділі «Вхідні документи».

Читайте також Податкова оновила перелік доброчесних платників податків

2. Застосунок «Моя податкова»

У мобільному додатку в розділі «Мої дані» можна побачити актуальну інформацію про фінансові зобов’язання перед бюджетом. Крім того, додаток надсилає сповіщення про наявність боргу чи узгодженого податкового зобов’язання. Там же можна здійснити оплату, обравши зручний платіжний спосіб.

3. Чат-бот InfoTAX у Viber

У чат-боті можна швидко перевірити, чи є податковий борг, і переглянути інформацію про взаєморозрахунки з бюджетом. Меню інтуїтивне, а все потрібне можна дізнатися за кілька кліків.

Читайте також Кого з ФОП податкова може перевірити першими

4. Портал «Дія»

Для ФОПів інформація про податкову заборгованість доступна і через портал «Дія». Перевірка займає кілька хвилин.

Раніше Finance.ua повідомляв , що Державна податкова служба України та Мінцифри працюють над розширенням податкових сервісів. Зокрема, планується автоматизувати стягнення податкового боргу та дозволити сплачувати податки через «Дію».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.