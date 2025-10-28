У Раді виділили кошти для забезпечення ВПО житлом у селах Сьогодні 09:29 — Казна та Політика

У Раді виділили кошти для забезпечення ВПО житлом у селах

Наступного року в Україні буде впроваджено програму забезпечення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) житлом у сільській місцевості.

на 1 мільярд гривень. Додатково запропоновано виділити ще 500 мільйонів гривень на забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості. Як повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради, після розгляду у першому читанні проєкту державного бюджету на 2026 рік народні депутати підтримали правку щодо збільшення допомоги на проживання для ВПОДодатково запропоновано виділити ще 500 мільйонів гривень на забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості.

У документі враховано додаткові видатки в розмірі 1,5 мільярда гривень на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Компенсації та перші виплати

Наразі не існує механізму, який би дозволяв людям отримати компенсацію. Проте Міністерство розвитку громад і територій планує розпочати перші виплати вже наступного року.

На початковому етапі допомогу отримають громадяни, які мають статус учасника бойових дій або інвалідність, пов’язану з військовими діями.

Компенсації потрібні й тим українцям, які не зможуть повернутися додому навіть після завершення війни, адже країна-агресор зруйнувала їхні міста — зокрема Бахмут, Соледар, Сіверськодонецьк, Рубіжне, Попасну, Лисичанськ та інші.

Одним із можливих рішень є придбання житла для переселенців у сільській місцевості. Вартість таких будинків коливається в межах 120−300 тисяч гривень, що дає змогу допомогти більшій кількості людей.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав із посиланням на Міністерство соціальної політики, що уряд працює над новою програмою забезпечення житлом переселенців, які висловили бажання проживати у сільській місцевості.

«Під час поїздки регіонами, ми спілкувалися з ВПО, які наразі проживають в санаторіях. Частина з них висловлює бажання проживати у сільській місцевості. Наразі ми напрацьовуємо варіант підтримки для громад, які б дозволили облаштувати житлові фонди у селах для проживання таких родин», — заявляла заступниця міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко.

Крім того, у столиці представили гуманітарну ініціативу «Прихисток. Робота», яка спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Платформа допомагатиме переселенцям знайти житло й роботу.

