Субсидії та допомога на опалення: що треба знати ВПО

Зима в Україні традиційно стає випробуванням для багатьох родин — особливо для тих, хто залишив свої домівки через війну або живе поблизу лінії фронту. Саме тому протягом серпня-вересня уряд ухвалив низку рішень, щоб удосконалити порядок надання субсидій, пільг і додаткових виплат.

Юридичний порадник для ВПО підготував десять головних запитань і відповідей щодо цих нововведень.

1. Чи можна поєднати субсидію на тверде паливо та міжнародну допомогу на паливо? Ні. Якщо родина вже отримала одноразову допомогу від міжнародної організації на тверде паливо, державна субсидія на ті самі потреби не призначається.

2. А як із комунальними послугами? Якщо міжнародна допомога покрила лише витрати на паливо, держава може надати субсидію або пільгу на оплату житлово-комунальних послуг.

3. Коли почнуть діяти нові правила?

З опалювального сезону 2025/26 років вводиться обмеження на дублювання виплат.

З 2026 року субсидії та пільги призначатимуться лише після офіційного підтвердження — чи отримала сім’я допомогу від міжнародних організацій.

4. Чи відрізняються правила для субсидій і пільг? Ні. І субсидії, і пільги на паливо не призначатимуться, якщо родина вже отримала міжнародну допомогу.

5. Хто отримає додаткову підтримку від держави? Допомогу призначать двом категоріям родин:

ВПО, які мають право на пільгу або субсидію на пічне паливо та перемістилися з територій бойових дій або втратили житло.

ВПО, які живуть у будинках із пічним опаленням у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях.

6. Хто розподілятиме кошти? Пенсійний фонд України. Він отримуватиме кошти з держбюджету і переказуватиме їх на банківські рахунки або доставлятиме через пошту.

7. Коли очікувати виплати?

Категорія 1 (переміщені родини або ті, що втратили житло): до 5 листопада — через банк; до 25 листопада — через пошту.

Категорія 2 (ВПО в прифронтових областях із пічним опаленням, без міжнародної допомоги):

до 5 грудня — через банк; до 25 грудня — через пошту.

8. Що робити, якщо отримали «зайву» допомогу? Якщо родина отримала і державну, і міжнародну виплату на паливо, надміру сплачені кошти потрібно буде повернути Пенсійному фонду.

9. Чи ускладнить це процес для людей? Заявникам, можливо, доведеться проходити більше перевірок — підтверджувати, отримували вони допомогу чи ні. Проте така система допоможе уникнути подвійних виплат і забезпечить справедливий розподіл ресурсів.

10. Чому ці зміни важливі саме зараз? Попереду нова зима, і держава має враховувати активну допомогу міжнародних організацій. Особлива увага приділяється прифронтовим регіонам, де часто немає доступу до газу або електроопалення, і пічне паливо лишається єдиним способом обігріву.

