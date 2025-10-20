56% українських пенсіонерів живуть на менше ніж 5000 грн Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

56% українських пенсіонерів живуть на менше ніж 5000 грн

Середній розмір пенсії в Україні за останній квартал зріс на 26,6 грн і становить 6436,8 грн.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Пенсії не встигають за інфляцією

За словами нардепа, у річному вимірі середня пенсія зросла майже на 10%. Водночас інфляція у вересні 2025 року становила 11,9% у порівнянні з вереснем 2024 року, а середня інфляція за дев’ять місяців 2025-го склала 13,9%.

Отже, навіть формальне зростання пенсій не компенсує втрату купівельної спроможності. За словами Гетманцева, понад половина пенсіонерів (56%) отримують менше 5000 грн на місяць, а це нижче за фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних (приблизно 7091 грн у цінах червня 2025 року).

Необхідність зміни пенсійної формули

Гетманцев наголосив, що формулу нарахування пенсій потрібно змінити. Зараз у розрахунку враховується середня зарплата за три останні роки, що, за його словами, занижує розмір виплат. Політик пропонує проводити осучаснення пенсій, аби зменшити розрив між розмірами пенсій, призначених у різні роки.

Також він закликав переглянути формулу індексації, щоб вона враховувала реальний рівень інфляції та падіння купівельної спроможності.

Гетманцев зазначив, що пенсійна система має забезпечувати щонайменше 40% заміщення трудових доходів. Для порівняння, у Німеччині пенсія в солідарній системі становить у середньому 48% від останньої зарплати, у Польщі близько 42%. В більшості країн ЄС цей показник не опускається нижче 40%.

Пенсійна реформа та бюджет-2026

Він нагадав, що Кабінет Міністрів ще у 2024 році анонсував пенсійну реформу на 2025 рік, яка мала б запровадити справедливу систему обчислення пенсій і гарантувати базову пенсію. Однак, за словами Гетманцева, у проєкті держбюджету на 2026 рік коштів на запуск цих змін не передбачено.

Єдине заплановане підвищення — зростання мінімальної пенсії на 234 грн, до 2595 грн. Гетманцев вважає, що мінімальна пенсія наступного року має зрости щонайменше до 4700 грн.

Читайте також Нова індексація пенсій: про які суми йдеться

Політик також підкреслив необхідність запуску накопичувальної пенсійної системи, для чого потрібно розвивати фондовий ринок. Він розкритикував роботу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, назвавши її результати «нульовими або навіть мінусовими».

Крім того, Гетманцев виступив за ліквідацію «кланових» спецпенсій для окремих категорій держслужбовців, таких як судді та прокурори.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що станом на 1 жовтня 2025 року в Україні нараховують 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії становить 6 436 грн. З них 2,8 млн працюючих пенсіонерів отримують трохи більше — у середньому 7 069 грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.