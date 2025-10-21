10 актуальних пропозицій роботи для HR-фахівців Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Якщо маєте досвід у рекрутингу, адаптації персоналу чи розвитку корпоративної культури, на robota.ua зараз чимало цікавих пропозицій.

Експерти порталу зробили добірку актуальних вакансій для спеціалістів, які працюють з людьми і для людей.

10 актуальних вакансій

📍Одеса

Міжнародна нафтова компанія запрошує фахівців із вищою або середньою освітою (менеджмент, економіка, педагогіка) та досвідом роботи в роздрібній торгівлі або сфері обслуговування від року. Бажано мати автомобіль, адже можливі короткі відрядження в межах України.

Для чоловіків від 18 до 60 років потрібен військово-обліковий документ. Компанія гарантує офіційне працевлаштування, бронювання, корпоративне навчання та систему лояльності — знижки на товари, кафе й пальне мережі АЗК.

📍Київ

Шукають фахівця, який керуватиме командою рекрутерів, розроблятиме стратегію найму, впроваджуватиме сучасні інструменти пошуку кандидатів і готуватиме аналітичні звіти для керівництва.

Компанія пропонує наставника на період адаптації, корпоративні обіди, масаж у власному кабінеті та психологічну підтримку.

📍Ужгород/можливий гібридний формат

Серед обов’язків: повний цикл рекрутингу для виробничих вакансій, проведення співбесід, співпраця з менеджерами, ведення бази кандидатів та участь у HR-проєктах.

Роботодавець забезпечує безкоштовне довезення працівників і пільгове харчування.

📍Київ

Фармацевтична компанія шукає рекрутера з досвідом від одного року, який уміє закривати вакансії різних рівнів складності та орієнтується в ринку праці. Важливо знати сучасні методи пошуку, адаптації й утримання персоналу.

📍Суми

Серед завдань — стратегічне планування розвитку відділу, управління персоналом, контроль внутрішніх політик, участь у підборі кадрів і впровадження організаційних змін.

Кандидати повинні мати вищу освіту (менеджмент, будівництво, економіка, HR), досвід керівної роботи від трьох років і навички аналітики та планування.

📍Черкаси

Потрібен фахівець із досвідом побудови HR-систем у компаніях від 100 працівників і щонайменше трирічним досвідом управління напрямом. Необхідна освіта в галузі управління персоналом, психології, соціології або бізнес-адміністрування.

📍Хмельницький

Передбачено роботу з повним циклом HR-процесів від рекрутингу до планування бюджету та участі в корпоративних HR-проєктах.

Потрібен досвід роботи HR-менеджером від двох років і рекрутером від одного року.

📍Львів

Серед обов’язків розміщення вакансій, проведення співбесід, супровід кандидатів на всіх етапах відбору, адаптація новачків і організація мотиваційних заходів.

Компанія пропонує безкоштовні обіди, знижки на продукцію власного виробництва, спеціальні пропозиції від Fozzy Group та корпоративний транспорт.

📍Донець (Харківська область)

Потрібен кандидат із вищою освітою у сфері управління персоналом, психології, права чи економіки, досвідом роботи в HR від трьох років і знанням трудового законодавства.

Пропонується офіційне працевлаштування, медичне страхування та бронювання.

📍Київ

Інтернет-зоомагазин шукає керівника HR-напряму з досвідом у сфері не менше п’яти років, з яких щонайменше два на керівній посаді. Потрібне розуміння всіх HR-процесів, аналітичне мислення та стратегічний підхід.

Компанія пропонує корпоративні знижки на товари для тварин, програму ментальної підтримки, безкоштовну парковку та — головну «плюшку» — офісних котиків.

