Угорці масово видавали себе за українських біженців у Німеччині, щоб отримати допомогу — WELT
Уряд Німеччини проводить масштабне розслідування після виявлення сотень випадків, коли громадяни Угорщини зокрема ті, хто має подвійне громадянство, реєструвалися в країні як біженці з України, щоб отримати фінансову допомогу.
Про це пише Суспільне з посиланням на німецьке видання Welt.
Як виявили схему
Перші підозри з’явилися ще взимку 2022−2023 років у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Місцеві чиновники звернули увагу на «українських біженців», які розмовляли виключно угорською мовою. Під час перевірок з’ясувалося, що частина з них походить з Угорщини, а деякі прямо визнавали, що видавали себе за українців через складне фінансове становище вдома, аби отримати соціальні виплати.
За даними Welt, з травня 2023 року по жовтень 2025 року федеральні землі Німеччини повідомили про 9 640 підозрілих випадків. Подальша перевірка встановила, що серед них 568 осіб мали подвійне громадянство — українське та угорське.
Відповідно до німецького законодавства, громадяни країн ЄС, зокрема Угорщини, не мають права на тимчасовий захист, який надається українським біженцям, а отже і на фінансову підтримку, призначену для них.
Наслідки для таких угорців
Як зазначає видання, ситуація частково пов’язана з політикою Угорщини, яка з 2010 року активно видавала свої паспорти етнічним угорцям і ромам, що проживають у Закарпатській області України. У результаті частина цих людей має одночасно українське та угорське громадянство.
Тепер вони опинилися у складному становищі, угорський паспорт позбавляє їх права на тимчасовий захист у Німеччині. Водночас ті, хто має лише український паспорт, продовжують отримувати підтримку без перешкод незалежно від етнічного походження.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що експерт із зовнішньої політики Штефан Майєр наполягає, щоб українські чоловіки призовного віку в Німеччині більше не отримували допомогу. Зі свого боку посольство України наголосило, що проживання українських чоловіків за кордоном не заборонене законом.
«Було б неправильно звинувачувати всіх українських чоловіків за кордоном у порушенні закону чи ухиленні від мобілізації. Проживання українських чоловіків за кордоном не заборонено. Для виїзду потрібні відповідні документи», — пояснили в посольстві України.
На початку 2025 року у ФРН були працевлаштовані 299 670 громадян України, з яких 174 080 — жінки та 125 590 — чоловіки. Кількість працевлаштованих у Німеччині українських громадян, які користуються статусом захисту, перевищує третину від загальної кількості. Водночас кількість одержувачів соціальної допомоги Bürgergeld (яку отримують лише громадяни ФРН і українці зі статусом захисту) у віці від 15 до 65 років (вік працездатності) становила 497 210 осіб: 317 250 жінок і 179 970 чоловіків.
