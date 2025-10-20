Угорці масово видавали себе за українських біженців у Німеччині, щоб отримати допомогу — WELT Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Уряд Німеччини проводить масштабне розслідування після виявлення сотень випадків, коли громадяни Угорщини зокрема ті, хто має подвійне громадянство, реєструвалися в країні як біженці з України, щоб отримати фінансову допомогу.

Про це пише Суспільне з посиланням на німецьке видання Welt.

Як виявили схему

Перші підозри з’явилися ще взимку 2022−2023 років у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Місцеві чиновники звернули увагу на «українських біженців», які розмовляли виключно угорською мовою. Під час перевірок з’ясувалося, що частина з них походить з Угорщини, а деякі прямо визнавали, що видавали себе за українців через складне фінансове становище вдома, аби отримати соціальні виплати.

За даними Welt, з травня 2023 року по жовтень 2025 року федеральні землі Німеччини повідомили про 9 640 підозрілих випадків. Подальша перевірка встановила, що серед них 568 осіб мали подвійне громадянство — українське та угорське.

Відповідно до німецького законодавства, громадяни країн ЄС, зокрема Угорщини, не мають права на тимчасовий захист, який надається українським біженцям, а отже і на фінансову підтримку, призначену для них.

Наслідки для таких угорців

Як зазначає видання, ситуація частково пов’язана з політикою Угорщини, яка з 2010 року активно видавала свої паспорти етнічним угорцям і ромам, що проживають у Закарпатській області України. У результаті частина цих людей має одночасно українське та угорське громадянство.

Тепер вони опинилися у складному становищі, угорський паспорт позбавляє їх права на тимчасовий захист у Німеччині. Водночас ті, хто має лише український паспорт, продовжують отримувати підтримку без перешкод незалежно від етнічного походження.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що експерт із зовнішньої політики Штефан Майєр наполягає, щоб українські чоловіки призовного віку в Німеччині більше не отримували допомогу. Зі свого боку посольство України наголосило, що проживання українських чоловіків за кордоном не заборонене законом.

«Було б неправильно звинувачувати всіх українських чоловіків за кордоном у порушенні закону чи ухиленні від мобілізації. Проживання українських чоловіків за кордоном не заборонено. Для виїзду потрібні відповідні документи», — пояснили в посольстві України.

На початку 2025 року у ФРН були працевлаштовані 299 670 громадян України, з яких 174 080 — жінки та 125 590 — чоловіки. Кількість працевлаштованих у Німеччині українських громадян, які користуються статусом захисту, перевищує третину від загальної кількості. Водночас кількість одержувачів соціальної допомоги Bürgergeld (яку отримують лише громадяни ФРН і українці зі статусом захисту) у віці від 15 до 65 років (вік працездатності) становила 497 210 осіб: 317 250 жінок і 179 970 чоловіків.

