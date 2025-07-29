Скасування виплат українським чоловікам у Німеччині: що кажуть експерти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скасування виплат українським чоловікам у Німеччині: що кажуть експерти

381
Скасування виплат українським чоловікам у Німеччині: що кажуть експерти
Скасування виплат українським чоловікам у Німеччині: що кажуть експерти
За підсумками першого півріччя 2025 року в Німеччині різко скоротилась кількість прохачів про притулок.
У звіті ЄС зазначено, що з 1 січня по 30 червня в Німеччині було зареєстровано 65 495 заяв про надання притулку. Це на 43% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Там почалися розмови про те, щоб скасувати фінансову підтримку для українських чоловіків призовного віку.
Експерт із зовнішньої політики Штефан Майєр наполягає, щоб українські чоловіки призовного віку в Німеччині більше не отримували допомогу. Про це пише BILD.
Читайте також
Ці зміни можуть торкнутися понад 150 тис. людей.

Скільки людей отримують допомогу

За даними станом на червень 2025 року, від початку повномасштабної війни з України до Німеччини приїхали 304 144 українських чоловіків призовного віку. При цьому 49,54% з них отримують соціальну допомогу.
Читайте також
Штефан Майєр заявив, що українські чоловіки нібито «не мають» права отримувати фінансову допомогу.
Допомогу для українців-чоловіків призовного віку нарешті потрібно скасувати. Якщо майже 151 тис. українців віком від 18 до 63 років отримують від нас соціальні виплати, то щось не так. Ця група людей не має права на цю соціальну допомогу і повинна або працювати тут, у Німеччині, або проходити військову службу в Україні, —
заявив він.

Реакція посольства України
Посольство України наголосило, що проживання українських чоловіків за кордоном не заборонене законом.
Було б неправильно звинувачувати всіх українських чоловіків за кордоном у порушенні закону чи ухиленні від мобілізації. Проживання українських чоловіків за кордоном не заборонено. Для виїзду потрібні відповідні документи, — пояснили в посольстві України.
Крім того, у посольстві додали, що значна частина чоловіків, які проживають у Німеччині, перебувають там легально та зареєстровані у системі військового обліку.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, ТОП-4 підстави, як українцям отримати посвідку на проживання в Німеччині.
Раніше владна коаліція Німеччини ухвалила новий законопроєкт, який скасовує можливість швидкого отримання громадянства для іноземців.
А міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добриндт має намір ініціювати законодавчі зміни, які передбачають заборону на подачу заяв щодо возз’єднання сімей для біженців без постійного статусу.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems