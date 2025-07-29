Скасування виплат українським чоловікам у Німеччині: що кажуть експерти — Finance.ua

Скасування виплат українським чоловікам у Німеччині: що кажуть експерти Сьогодні 18:10

Скасування виплат українським чоловікам у Німеччині: що кажуть експерти

За підсумками першого півріччя 2025 року в Німеччині різко скоротилась кількість прохачів про притулок.

У звіті ЄС зазначено, що з 1 січня по 30 червня в Німеччині було зареєстровано 65 495 заяв про надання притулку. Це на 43% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Там почалися розмови про те, щоб скасувати фінансову підтримку для українських чоловіків призовного віку.

Експерт із зовнішньої політики Штефан Майєр наполягає, щоб українські чоловіки призовного віку в Німеччині більше не отримували допомогу. Про це пише BILD

Ці зміни можуть торкнутися понад 150 тис. людей.

Скільки людей отримують допомогу

За даними станом на червень 2025 року, від початку повномасштабної війни з України до Німеччини приїхали 304 144 українських чоловіків призовного віку. При цьому 49,54% з них отримують соціальну допомогу.

Штефан Майєр заявив, що українські чоловіки нібито «не мають» права отримувати фінансову допомогу.

Допомогу для українців-чоловіків призовного віку нарешті потрібно скасувати. Якщо майже 151 тис. українців віком від 18 до 63 років отримують від нас соціальні виплати, то щось не так. Ця група людей не має права на цю соціальну допомогу і повинна або працювати тут, у Німеччині, або проходити військову службу в Україні, — заявив він.

Реакція посольства України

Посольство України наголосило, що проживання українських чоловіків за кордоном не заборонене законом.

Було б неправильно звинувачувати всіх українських чоловіків за кордоном у порушенні закону чи ухиленні від мобілізації. Проживання українських чоловіків за кордоном не заборонено. Для виїзду потрібні відповідні документи, — пояснили в посольстві України.

Крім того, у посольстві додали, що значна частина чоловіків, які проживають у Німеччині, перебувають там легально та зареєстровані у системі військового обліку.

Нагадаємо, ТОП-4 підстави , як українцям отримати посвідку на проживання в Німеччині.

Раніше владна коаліція Німеччини ухвалила новий законопроєкт, який скасовує можливість швидкого отримання громадянства для іноземців.

А міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добриндт має намір ініціювати законодавчі зміни, які передбачають заборону на подачу заяв щодо возз’єднання сімей для біженців без постійного статусу.

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