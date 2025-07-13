У Німеччині різко скоротилась кількість заяв про притулок — Finance.ua
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У Німеччині різко скоротилась кількість заяв про притулок

Світ
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У Німеччині різко скоротилась кількість заяв про притулок
У Німеччині різко скоротилась кількість заяв про притулок
За підсумками першого півріччя 2025 року у Німеччині різко скоротилась кількість прохачів про притулок.
Про це пише Welt am Sonntag.
У звіті ЄС зазначено, що з 1 січня по 30 червня в Німеччині було зареєстровано 65 495 заяв про надання притулку. Це на 43% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Відтак країна вперше за багато років опинилась не на першому місці за кількістю заяв про притулок у ЄС.
Цю позицію зайняла Іспанія з 76 020 заяв, за нею йде Франція з 75 428 заяв.
Загалом за перше півріччя цього року кількість заяв в ЄС становила 388 299 — на 23% менше, ніж за аналогічний період у 2024 році.
За матеріалами:
Слово і Діло
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