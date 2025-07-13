У Німеччині різко скоротилась кількість заяв про притулок — Finance.ua

У Німеччині різко скоротилась кількість заяв про притулок Сьогодні 22:18 — Світ

У Німеччині різко скоротилась кількість заяв про притулок

За підсумками першого півріччя 2025 року у Німеччині різко скоротилась кількість прохачів про притулок.

Про це пише Welt am Sonntag.

У звіті ЄС зазначено, що з 1 січня по 30 червня в Німеччині було зареєстровано 65 495 заяв про надання притулку. Це на 43% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Відтак країна вперше за багато років опинилась не на першому місці за кількістю заяв про притулок у ЄС.

Цю позицію зайняла Іспанія з 76 020 заяв, за нею йде Франція з 75 428 заяв.

Загалом за перше півріччя цього року кількість заяв в ЄС становила 388 299 — на 23% менше, ніж за аналогічний період у 2024 році.

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