Які умови праці в Німеччині (ставки та «сірі зони») — Finance.ua

Які умови праці в Німеччині (ставки та «сірі зони») Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Які умови праці в Німеччині (ставки та «сірі зони»)

Станом на 2025 рік у Німеччині перебуває понад 1,1 млн українських біженців (за деякими оцінками — близько 1,17−1,25 млн осіб). Проте лише близько 19−25% із них офіційно працевлаштовані — це один із найнижчих показників.

Причина полягає у високому рівні соціальних виплат, які держава надає біженцям, і складному доступі до ринку праці. Це формує особливу динаміку: українці часто тривалий час перебувають у статусі безробітних, або працюють за контрактами, де відсутні чіткі гарантії.

З січня 2025 року працездатні особи, які відмовляються від пропозицій працевлаштування в Німеччині, можуть втратити 30% допомоги на три місяці.

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У Німеччині усі трудові відносини відбуваються за письмовим контрактом — Arbeitsvertrag. Це не просто формальність: контракт визначає не лише умови роботи, а й ваші права під час звільнення, оплати лікарняних, відпустках тощо.

Його переваги та умови:

Офіційне працевлаштування з повним пакетом соціальних гарантій: медичне страхування, пенсійні внески, оплачувані відпустки та лікарняні. Відпустка не менше 20 оплачуваних робочих днів на рік (за 5-денного тижня) або 24 — за 6-денного. Це близько 4 повних тижнів відпочинку. Прозорі умови, тобто в контракті чітко вказані зарплати (ставка + доплати), графік роботи, місце праці та випробувальний термін (до 6 місяців). Після 6 місяців роботи в компанії з понад 10 працівниками вас не можуть звільнити без вагомої причини — працює закон про захист від необґрунтованого звільнення. З 2025 року мінімальна ставка — 12,82 євро/год брутто. Українці з кваліфікацією можуть скористатися спрощеним доступом до Блакитної карти або робочої візи — зокрема у сферах ІТ, медицини, інженерії. Форми зайнятості на вибір, тобто можна працювати на повний день (Vollzeit), неповний (Teilzeit), а також через Minijob або Midijob — ці варіанти мають спрощене оподаткування і підходять, зокрема, для студентів чи батьків. Соціальна підтримка під час адаптації, тобто особи зі статусом тимчасового захисту можуть отримувати допомогу (Bürgergeld), проходити інтеграційні курси та мають право на медичне страхування.

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Однак цей договір має і свої підводні камені або так звані сірі зони. Ви повинні знати про:

1. Випробувальний термін — це «джокер» у рукаві роботодавця. Він зазвичай триває 6 місяців, і протягом цього періоду звільнення можливе без обґрунтування, з двотижневим терміном попередження. Навіть якщо співпраця почалася добре, вас можуть раптово звільнити «бо просто не підходите» — і це не буде вважатися за порушення.

2. Звільнення — формально чесно, на практиці не завжди. Майже завжди надсилається письмово поштою, навіть якщо ви в той момент — у відрядженні або на лікарняному. Після отримання листа про звільнення у вас є лише три дні, щоб зареєструватися як безробітний у Bundesagentur für Arbeit (Федеральне агентство з працевлаштування Німеччини). Якщо не встигнете — можуть зменшити або затримати соціальні виплати.

3. Зауважте, що термін попередження про звільнення залежить від часу, який ви працювали на фірмі:

до 2 років — 4 тижні;

2−5 років — 1 місяць;

5−8 — 2 місяці;

8−10 — 3 місяці тощо.

Найчастіше звільнення оформлюють до 1 або 15 числа місяця.

4. Зарплата після звільнення теж не завжди прозора. Часто залишок відпустки змушують «відгуляти» перед звільненням. Якщо це неможливо, то залишок відпустки має бути сплачений грошима.

У деяких випадках роботодавець «звільняє» працівника від обов’язку працювати, але продовжує платити зарплату (так званий Freistellung). Це означає, що працівник не ходить на роботу, але отримує оплату до кінця терміну договору або періоду попередження. У вас повинна залишитися виписка про розрахунок зарплати (Lohnabrechnung), де вказані всі нарахування і утримання. Обов’язково вимагайте її, щоб контролювати правильність виплат.

5. Німецьке трудове право формально захищає працівника, але в реальності роботодавець має більше юридичних важелів і ресурсів для захисту своїх інтересів. Процес оскарження звільнення чи порушень договору може бути довгим (іноді місяці або навіть роки), дорогим (потрібні послуги адвоката) і психологічно виснажливим, особливо для тих, хто не володіє мовою і не знайомий із системою. Важливо пам’ятати, що позов про незаконне звільнення (Kündigungsschutzklage) потрібно подати протягом 3 тижнів після отримання письмового повідомлення про звільнення. Якщо цей строк пропущено, суд відхилить позов.

Це варто знати і перевірити перед підписанням Arbeitsvertrag:

Тип договору (безстроковий чи строковий). Тривалість випробувального терміну. Розмір зарплати — брутто чи нетто. Чи є колективний договір (Tarifvertrag) — це впливає на зарплату, надбавки, відпустки. Умови звільнення та терміни попередження.

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Нагадаємо, середня річна зарплата у Німеччині на початку 2025 року становила 50 493 євро (брутто), тобто, на місяць це близько 4207,75 євро (для порівняння, у 2024-му показник за рік був 45 358 євро).Про це повідомляє портал ukrainianingermany.

Водночас, якщо взяти до уваги Східну та Західну частину Німеччини, то в останній рівень річної зарплати вищий: 46 900 євро порівняно з 39 250 євро у східних землях.

Міста з найвищими зарплатами в Німеччині:

Мюнхен — 58 000 євро на рік;

Нюрнберг — 50 750 євро;

Аугсбург — 50 000 євро;

Гамбург — 52 000 євро;

Баден-Вюртемберг, Гессен — близько 50 250 євро.

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