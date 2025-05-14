Середня зарплата в Німеччині в 2025 році: скільки платять у різних галузях — Finance.ua
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Середня зарплата в Німеччині в 2025 році: скільки платять у різних галузях

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Середня зарплата в Німеччині в 2025 році: скільки платять у різних галузях
Середня зарплата в Німеччині в 2025 році: скільки платять у різних галузях
Середня річна зарплата у Німеччині на початку 2025 року становила 50 493 євро (брутто), тобто, на місяць це близько 4207,75 євро (для порівняння, у 2024-му показник за рік був 45 358 євро).
Про це повідомляє портал ukrainianingermany.
Водночас, якщо взяти до уваги Східну та Західну частину Німеччини, то в останній рівень річної зарплати вищий: 46 900 євро порівняно з 39 250 євро у східних землях.
Міста з найвищими зарплатами в Німеччині:
  • Мюнхен — 58 000 євро на рік;
  • Нюрнберг — 50 750 євро;
  • Аугсбург — 50 000 євро;
  • Гамбург — 52 000 євро;
  • Баден-Вюртемберг, Гессен — близько 50 250 євро.
Важливе значення має освіта: у тих, хто закінчив ВНЗ, річна зарплата становить приблизно 57 500 євро/рік — тоді як у працівників без вищої освіти — 41 000 євро.
Ті, хто має досвід роботи понад 20 років, отримують 48 000 євро/рік, працівники без досвіду (до 1 року) — 38 250 євро.
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Для розуміння: медіанна зарплата в Німеччині трохи нижча — приблизно 3 800 євро. Медіанна зарплата — це та, яка ділить усіх працівників на дві групи: половина заробляє більше, а половина — менше. Цей показник краще відображає «реальну» картину, тому що його не спотворюють високі доходи.
Середня зарплата в Німеччині в 2025 році: скільки платять у різних галузях

Зарплати за професіями

  • IT та технології. Видання зазначає, що програмісти та спеціалісти з кібербезпеки можуть розраховувати на зарплату від 5 000 до 6 000 євро на місяць. А якщо ви працюєте у великій компанії або на вищій посаді — можете заробляти ще більше.
  • Медицина. Наприклад, хірурги можуть заробляти від 6 500 до 10 000 євро на місяць. А ті, хто працює у вузьких спеціалізаціях, — ще більше.
  • Інженери. Середня зарплата інженерів у Німеччині — десь 4 500 євро на місяць, але якщо у вас хороша кваліфікація та досвід, то вона може підніматися до 6 000 євро і навіть більше.
  • Освіта. Вчителі в школах отримують від 3 000 до 5 000 євро на місяць. Звичайно, викладачі в університетах — можуть отримувати трохи більше.
Великі статки не народжуються у безпеці. Вони створюються у періоди нестабільності — там, де бачать можливості лише одиниці. Ті, хто діє тоді, коли інші вагаються, формують нову реальність. Конференція Invest Talk Summit — подія для тих, хто мислить ширше і бачить глибше. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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