Середня зарплата в Німеччині в 2025 році: скільки платять у різних галузях — Finance.ua

Середня зарплата в Німеччині в 2025 році: скільки платять у різних галузях Сьогодні 14:05 — Світ

Середня зарплата в Німеччині в 2025 році: скільки платять у різних галузях

Середня річна зарплата у Німеччині на початку 2025 року становила 50 493 євро (брутто), тобто, на місяць це близько 4207,75 євро (для порівняння, у 2024-му показник за рік був 45 358 євро).

Про це повідомляє портал ukrainianingermany.

Водночас, якщо взяти до уваги Східну та Західну частину Німеччини, то в останній рівень річної зарплати вищий: 46 900 євро порівняно з 39 250 євро у східних землях.

Міста з найвищими зарплатами в Німеччині:

Мюнхен — 58 000 євро на рік;

Нюрнберг — 50 750 євро;

Аугсбург — 50 000 євро;

Гамбург — 52 000 євро;

Баден-Вюртемберг, Гессен — близько 50 250 євро.

Важливе значення має освіта: у тих, хто закінчив ВНЗ, річна зарплата становить приблизно 57 500 євро/рік — тоді як у працівників без вищої освіти — 41 000 євро.

Ті, хто має досвід роботи понад 20 років, отримують 48 000 євро/рік, працівники без досвіду (до 1 року) — 38 250 євро.

Для розуміння: медіанна зарплата в Німеччині трохи нижча — приблизно 3 800 євро. Медіанна зарплата — це та, яка ділить усіх працівників на дві групи: половина заробляє більше, а половина — менше. Цей показник краще відображає «реальну» картину, тому що його не спотворюють високі доходи.

Зарплати за професіями

IT та технології. Видання зазначає, що програмісти та спеціалісти з кібербезпеки можуть розраховувати на зарплату від 5 000 до 6 000 євро на місяць. А якщо ви працюєте у великій компанії або на вищій посаді — можете заробляти ще більше.

Медицина. Наприклад, хірурги можуть заробляти від 6 500 до 10 000 євро на місяць. А ті, хто працює у вузьких спеціалізаціях, — ще більше.

Інженери. Середня зарплата інженерів у Німеччині — десь 4 500 євро на місяць, але якщо у вас хороша кваліфікація та досвід, то вона може підніматися до 6 000 євро і навіть більше.

Освіта. Вчителі в школах отримують від 3 000 до 5 000 євро на місяць. Звичайно, викладачі в університетах — можуть отримувати трохи більше.

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