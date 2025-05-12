Мінімальна зарплата в Німеччині у 2025 році (професії, де виплачується) — Finance.ua

Мінімальна зарплата в Німеччині у 2025 році (професії, де виплачується) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Мінімальна зарплата в Німеччині у 2025 році (професії, де виплачується)

З 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Німеччині становить €12.82 на годину або приблизно €2051-€2222 на місяць за 40 робочих годин. Як повідомляє сервіс Statistisches Bundesamt, розмір виплат у країні підвищується кілька разів на рік.

А середня зарплата в Німеччині становить близько €4207 на місяць, що для наших співгромадян є гідним рівнем.

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Яка мінімальна зарплата в Німеччині, і чи достатньо її для базових потреб?

Мінімальна зарплата в Німеччині до і після податків

Мінімальна зарплата діє для всіх сфер діяльності та всіх регіонів, а також поширюється на неповний робочий день. Протягом року її можуть підвищити.

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Важко сказати, яка мінімальна зарплата в Німеччині після податків — сума залежить від податкової ставки, системи страхування і федеративної землі, але приблизне число становить €1550 на місяць.

Категорії працівників, яким дозволено виплачувати менше мінімалки:

учні та стажери;

волонтери;

молоді люди до 18 років без професійної освіти;

незалежні підрядники;

самозайняті та фрілансери;

особи, які були безробітними 12 і більше місяців, можуть отримати меншу мінімалку в перші 6 місяців роботи.

В інших випадках роботодавці зобов’язані виплачувати мінімум, інакше будуть суворо покарані. Це стосується навіть іноземних громадян — українським працівникам теж мають платити щонайменше €12.82 на годину.

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Професії, де виплачується мінімальна зарплата

Найнижчі грошові виплати у ФРН отримують працівники низькокваліфікованих сфер. Це сільське господарство, логістика, прибирання приміщень, будівництво, електротехнічні роботи.

Сайт Gehalt роз’яснює, що нерідко мінімальна зарплата в Німеччині на місяць може виплачуватися касирам, працівникам складів, посудомийникам, пекарям, помічникам по догляду за літніми людьми.

трьох мільйонів, що стало рекордним показником за останнє десятиліття. Раніше ми писали , що кількість безробітних у Німеччині в січні 2025 року сягнула майжещо стало рекордним показником за останнє десятиліття.

За попередніми офіційними даними, рівень безробіття в Німеччині зріс на 0,4 пункта з грудня 2024 року і сягнув 6,4%.

Це означає, що кількість безробітних у країні збільшилась на 187 тисяч у порівнянні з попереднім роком і сягнула 2,993 мільйона.

Різке зростання безробіття в січні є типовим, оскільки багато сезонних трудових контрактів закінчуються з Новим роком, а роботи, що залежать від погоди, наприклад, у будівництві, призупиняються.

Нагадаємо, Україна активізує зусилля щодо заохочення біженців від війни повернутися з Німеччини додому. Причиною цього є брак робочої сили.

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