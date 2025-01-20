Уряд України хоче повернути біженців з Німеччини через нестачу робочої сили — Finance.ua

Уряд України хоче повернути біженців з Німеччини через нестачу робочої сили Сьогодні 17:48

Уряд України хоче повернути біженців з Німеччини через нестачу робочої сили

Україна активізує зусилля щодо заохочення біженців від війни повернутися з Німеччини додому. Причиною цього є брак робочої сили.

Про це повідомляє Yahoo News

У рамках цих зусиль у Берліні та, зрештою, в інших місцях буде створено так звані «центри єдності», які допоможуть українським біженцям із працевлаштуванням, житлом і можливостями здобуття освіти.

«Значна кількість українців серйозно розглядають можливість повернення додому», — заявив агентству DPA віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов.

Чернишов, який минулого тижня перебував у Берліні, готуючись до відкриття центрів, очолює Міністерство національної єдності України, яке було створене в грудні спеціально для підтримки українців, що повертаються.

Після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року в Німеччину виїхало понад 1,1 мільйона українців — більше, ніж у будь-яку іншу країну.

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За даними уряду, наразі на територіях, контрольованих українським урядом, мешкає лише 32 мільйони осіб, тоді як на момент повернення незалежності після розпаду Радянського Союзу в 1991 році їх було 52 мільйони.

За оцінками уряду в Києві, нині за кордоном проживають від 20 до 25 мільйонів українців.

Брак робочої сили

Чернишов заявив, що у зв’язку зі скороченням чисельності населення Україна гостро потребує робочої сили, особливо в оборонній промисловості, енергетичному секторі та сфері відновлення.

«Це критично важливі для нас підприємства або галузі», — сказав міністр, додавши, що репатріантів буде звільнено від військової служби, якщо вони працюватимуть у цих секторах.

Однак українці, які вирішать залишитися в Німеччині, також отримають підтримку, наприклад, під час пошуку роботи або отримання професійної кваліфікації. «Вони не повинні бути тягарем на шиї уряду», — сказав міністр.

Нагадаємо, за даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 16 грудня 2024 року було зафіксовано в усьому світі 6,814 млн біженців з України.

Таким чином, за неповний рік кількість біженців зросла на 370 тисяч осіб. За даними ООН, найбільше українців у таких країнах:

Німеччина — 1,235 млн осіб,

Польща — 985,1 тисяч,

Чехія — 380,4 тисяч.

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