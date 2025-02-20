Скільки українців знайшли роботу в Німеччині — Finance.ua

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Скільки українців знайшли роботу в Німеччині

Світ
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Скільки українців знайшли роботу в Німеччині
Скільки українців знайшли роботу в Німеччині
296 тисяч українців станом на листопад 2024 року були офіційно працевлаштовані у Німеччині, повідомило Федеральне агентство праці в середу, 19 лютого.
Ці цифри свідчать про те, що працевлаштовані майже чверть з 1,25 мільйона українців, які, за даними Федерального статистичного агентства, проживали в Німеччині станом на жовтень 2024 року, вказує dpa.
До початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року працевлаштованих українців у Німеччині налічувалося близько 65 тисяч.

У яких сферах працюють

За даними агентства праці, українці працюють переважно у виробничому секторі, торгівлі, секторі охорони здоров’я та соціальних послуг, будівництва, гостинності, а також у сфері, що передбачає тимчасову зайнятість — як-от садівництво.
Ще близько 211 тисяч українців у Німеччині станом на листопад 2024 року були безробітними, тоді як 98 тисяч відвідували інтеграційні курси. Ще 29 тисяч українців відвідували мовні курси, пов’язані з працевлаштуванням, а 21 тисяча — були учасниками програм зайнятості, йдеться у звіті.
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Рівень інтеграції українців у 2024 році зріс більш ніж удвічі, попри складне економічне середовище, а отже «розвивався дуже добре порівняно із загальним середнім показником», додали в агентстві.

Довідка Finance.ua:

  • Кількість безробітних у Німеччині в січні 2025 року сягнула майже трьох мільйонів, що стало рекордним показником за останнє десятиліття.
  • Різке зростання безробіття в січні є типовим, оскільки багато сезонних трудових контрактів закінчуються з Новим роком, а роботи, що залежать від погоди, наприклад, у будівництві, призупиняються.
  • Для українців, які вирішили оселитися в Німеччині, купівля власного житла — це більше, ніж інвестиція. Це крок до стабільності, відчуття дому та впевненості в майбутньому. Проте цей шлях має свої особливості та нюанси, про які варто знати заздалегідь.
За матеріалами:
Deutsche Welle
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