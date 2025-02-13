Українцям почали відмовляти у в’їзді до Німеччини: кого перестали впускати до країни — Finance.ua

Українцям почали відмовляти у в’їзді до Німеччини: кого перестали впускати до країни Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Українцям почали відмовляти у в’їзді до Німеччини: кого перестали впускати до країни

Громадяни України, які мають біометричні паспорти, можуть в’їжджати до Німеччини чи будь-якої іншої країни Шенгенської зони і в період 180 діб перебувати там не більше 90 днів. Але зараз з’явились деякі обмеження.

Про це повідомляє DW.

Співробітники федеральної поліції, які виконують функції також прикордонників, стали відмовляти у перетині німецького кордону українцям, які бажають в’їхати до Німеччини.

У відповіді уряду Німеччини на парламентський запит депутатської групи Лівої партії зазначається, що у період з липня до грудня 2024 року майже 20% нелегальних мігрантів, котрих зупинили на німецьких кордонах, були громадянами України. Вони на другому місці після сирійців, яких не пустили до Німеччини.

Після початку повномасштабної війни росії проти України в лютому 2022 року в Євросоюзі було ухвалено рішення звільнити українців від необхідності подавати заяви про надання притулку. Статус біженця в одній із країн ЄС вони отримують автоматично.

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Найбільше українських біженців прийняла Німеччина — понад мільйон людей. Ще майже стільки ж шукачів притулку або захисту прибули до Німеччини за останні три роки з інших країн (2022 року — 244 132 особи, 2023 — 351 915, 2024 — 250 945, дані Федерального статистичного відомства).

«Щоб оптимально використовувати наявні в Німеччині обмежені можливості прийому (біженців і претендентів на притулок. — Ред.), громадяни України, які вже отримали захист в інших державах-членах ЄС і мають намір переїхати жити до Німеччини, можуть бути не пропущені через німецький кордон», — пояснює пресслужба німецького МВС.

При цьому міністерство внутрішніх справ Німеччини посилається на 26 статтю Директиви ЄС «Про масовий наплив переміщених осіб» за номером 2001/55/EG. Згідно з цією статтею, переїзд людини, яка вже отримала статус біженця, на проживання з однієї країни в іншу має здійснюватися за узгодженням між владою цих держав.

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Але якщо йдеться й про українця, котрий уже давно проживає в одній з країн ЄС і хоче переїхати на постійне місце проживання до Німеччини, йдеться далі у листі МВС, то він може це зробити лише після того, як пройде формальну процедуру отримання візи та посвідки на проживання у Німеччині.

Короткострокові ж поїздки українських біженців з однієї країни ЄС до іншої, запевняє міністерство внутрішніх справ, як і раніше, можливі: «Майже всі країни-члени ЄС (разом з Німеччиною) видають громадянам України, яким надано захист, документ про вид на перебування, який діє у Шенгенській зоні. З таким документом такі особи можуть без візи в’їжджати (наприклад з Франції) до Німеччини з туристичною метою й тимчасово тут перебувати».

Але як може поліцейський на кордоні визначити, з якою метою їде український біженець, наприклад, із Франції до Німеччини — подивитись Кельнський собор чи облаштуватися в якомусь німецькому місті надовго? У пресслужбі МВС пояснили, що працівник федеральної поліції під час прикордонного контролю з’ясовує, з якою метою та на який строк людина в’їжджає до Німеччини.

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«Той, хто в’їжджає в країну, зобов’язаний надати докази, що свідчать про мету та терміни запланованого перебування в Німеччині», — додав прессекретар німецького відомства. Якщо ж людина лукавить і лише прикидається туристом, і німецький поліцейський матиме переконливі підозри з цього приводу, то, як зазначили в МВС, такій людині може бути відмовлено у в’їзді на територію ФРН.

Лазівкою в цьому сенсі можуть бути повітряні ворота Німеччини: для пасажирів з рейсів, що прямують з будь-якої країни ЄС, прикордонного контролю в німецьких аеропортах, на відміну від сухопутних кордонів, немає.

Але чиновник МВС попереджає, що викладені вище правила діють на всіх кордонах Німеччини, і він не радить українським біженцям намагатися повітряним шляхом перебратися на ПМП до Німеччини, оскільки і в аеропортах можуть проводитися вибіркові перевірки.

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