Шахраї маскуються під орендодавців житла: як розпізнати зловмисників

Під час пошуку житла в оренду варто бути обережними: за привабливими фото та цінами, нижчими за ринкові, можуть ховатися шахраї. Вони створюють фейкові сторінки, наполягають на передоплаті, а після отримання грошей — зникають.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Як розпізнати шахрайські оголошення про оренду житла

Першою тривожною ознакою має стати надто низька ціна, особливо у період підвищеного попиту на житло в туристичних містах.

Також варто уважно перевіряти профіль орендодавця та фотографії.

Якщо акаунт створено нещодавно, знімки взяті з інших ресурсів, відсутні відеоогляди або опубліковано багато фото одночасно — це може свідчити про шахрайство.

Інші ознаки фейкового профілю :

відгуки попередніх гостей відсутні або серед підписників лише неактивні акаунти та боти;

орендодавець вимагає повну передплату або передплату без договору;

оплата на особисту банківську картку;

відмова показати житло у відеозв’язку чи повідомити точну адресу.

Щоб уникнути шахрайства, правоохоронці радять ретельно перевіряти достовірність оголошень і профілів орендодавців.

Зокрема, варто зробити зворотний пошук зображень, щоб переконатися, що фото не взяті з інших сайтів.

Не рекомендується надсилати передоплату на сумнівні рахунки або без підписання договору.

Також важливо зберігати листування, квитанції й копії оголошень — вони можуть стати доказом у разі звернення до поліції.

У МВС закликають громадян повідомляти про підозрілі оголошення або випадки шахрайства до кіберполіції.

