Шахраї маскуються під орендодавців житла: як розпізнати зловмисників

Особисті фінанси
50
Під час пошуку житла в оренду варто бути обережними: за привабливими фото та цінами, нижчими за ринкові, можуть ховатися шахраї. Вони створюють фейкові сторінки, наполягають на передоплаті, а після отримання грошей — зникають.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Як розпізнати шахрайські оголошення про оренду житла

Першою тривожною ознакою має стати надто низька ціна, особливо у період підвищеного попиту на житло в туристичних містах.
Також варто уважно перевіряти профіль орендодавця та фотографії.
Якщо акаунт створено нещодавно, знімки взяті з інших ресурсів, відсутні відеоогляди або опубліковано багато фото одночасно — це може свідчити про шахрайство.
Інші ознаки фейкового профілю :
  • відгуки попередніх гостей відсутні або серед підписників лише неактивні акаунти та боти;
  • орендодавець вимагає повну передплату або передплату без договору;
  • оплата на особисту банківську картку;
  • відмова показати житло у відеозв’язку чи повідомити точну адресу.
Щоб уникнути шахрайства, правоохоронці радять ретельно перевіряти достовірність оголошень і профілів орендодавців.
Зокрема, варто зробити зворотний пошук зображень, щоб переконатися, що фото не взяті з інших сайтів.
Не рекомендується надсилати передоплату на сумнівні рахунки або без підписання договору.
Також важливо зберігати листування, квитанції й копії оголошень — вони можуть стати доказом у разі звернення до поліції.
У МВС закликають громадян повідомляти про підозрілі оголошення або випадки шахрайства до кіберполіції.
Як зазначалося раніше, в Україні, попри те, що ринок купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення було відкрито ще понад чотири роки тому (і навіть практично два роки тому було суттєво збільшено ліміти володіння однією особою), зростає кількість випадків різного роду шахрайств довкола цього ринку.
Finance.ua розповідає про шахрайські схеми на ринку купівлі-продажу сільгоспземель фізособами.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
