Обережно, шахраї: ТОП-10 країн, де найчастіше обманюють туристів

Найчастіше, подорожуючи світом, туристи стикаються з кишеньковими крадіями. Лідером за кількістю ошуканих мандрівників є Іспанія, де за останні роки зафіксовано понад мільйон випадків шахрайства

Про це йдеться в дослідженні Go.compare.

На другому місці Франція, де туристи часто потрапляють у пастки аферистів. Слідом йдуть США, Італія та Греція.

ТОП-10 країн, в яких країнах найчастіше обманюють туристів:

Іспанія — 1 054 729 ошуканих мандрівників;

Франція — 212 186;

США — 153 184;

Італія — 102 384;

Греція — 81 918;

Португалія — 75 674;

Туреччина — 59 256;

Німеччина — 56 940;

Нідерланди — 39 600;

Кіпр — 6 206.

Фахівці виділяють кілька типових способів, за допомогою яких ошукують туристів: кишенькові крадіжки, завищені тарифи в таксі, обман у ресторанах та магазинах, вуличні «атракціони», «безкоштовні» сувеніри, фальшиві екскурсії, махінації з обміном валюти, фішинг та крадіжка персональних даних, а також шахрайство з орендою транспорту.

Як убезпечити себе під час подорожей

Експерти радять туристам зберігати пильність навіть на найпопулярніших маршрутах.

Важливо не демонструвати цінні речі, слідкувати за своїми документами та грошима, користуватися перевіреними сервісами та аксесуарами для захисту речей.

