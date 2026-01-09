Польща підвищила вартість консульських зборів
З 1 січня 2026 року у Польщі набула чинності оновлена вартість консульських зборів, затверджена постановою міністра закордонних справ від 29 жовтня 2025 року. Нові, підвищені ставки застосовуватимуться до всіх заяв, поданих починаючи з цієї дати, у всіх консульських установах.
На практиці це означає зростання консульських зборів у середньому на 25−30%.
Про це йдеться на офіційному ресурсі Gov.pl.
Нові паспортні збори
Із 1 січня 2026 року вводяться нові ставки за оформлення тимчасового паспорта:
- 100 євро — видача тимчасового паспорта поза робочим часом;
- 200 євро — видача тимчасового паспорта в неробочий день.
«Йдеться про послуги термінового характеру, тому додаткова плата за прискорене оформлення не стягується. Розмір збору визначається моментом подання заяви, а не датою отримання готового документа», — зазначається у повідомленні.
Зміни у візових зборах
Оновлення також стосуються візових процедур:
- 200 євро — за прийняття та розгляд заяви на національну візу, а також за її повторний розгляд;
- 90 євро — за повторний розгляд заяви на отримання Шенгенської візи. Ця ставка узгоджена з положеннями Візового кодексу ЄС.
Читайте також
Чому підвищують консульські збори
Чинні ставки консульських зборів у більшості випадків не переглядалися близько 10 років, а за окремими послугами — з 2013 року. За цей час суттєво зросли витрати на оплату праці, рівень інфляції, а також операційні витрати консульських установ, зокрема на послуги та доставку документів.
З урахуванням цих факторів було ухвалено рішення адаптувати тарифи до поточних соціально-економічних умов. У результаті більшість зборів зросте приблизно на 20−25%.
Раніше ми повідомляли, що Польща офіційно встановила кінцеву дату дії тимчасового захисту для громадян України — 4 березня 2026 року. Після цієї дати статус PESEL UKR втратить чинність.
Поділитися новиною
Також за темою
Польща підвищила вартість консульських зборів
Трамп хоче збільшити оборонний бюджет США до $1,5 трильйона, аби створити «армію мрії»
США після тижнів переслідування затримали танкер тіньового флоту рф
Трамп погрожує Індії новими тарифами
Латвія передасть Україні понад 20 автівок, конфіскованих у п’яних водіїв
Швейцарія заморозила всі активи Мадуро