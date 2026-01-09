0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польща підвищила вартість консульських зборів

Світ
28
Польща підвищила вартість консульських зборів
Польща підвищила вартість консульських зборів
З 1 січня 2026 року у Польщі набула чинності оновлена вартість консульських зборів, затверджена постановою міністра закордонних справ від 29 жовтня 2025 року. Нові, підвищені ставки застосовуватимуться до всіх заяв, поданих починаючи з цієї дати, у всіх консульських установах.
На практиці це означає зростання консульських зборів у середньому на 25−30%.
Про це йдеться на офіційному ресурсі Gov.pl.

Нові паспортні збори

Із 1 січня 2026 року вводяться нові ставки за оформлення тимчасового паспорта:
  • 100 євро — видача тимчасового паспорта поза робочим часом;
  • 200 євро — видача тимчасового паспорта в неробочий день.
«Йдеться про послуги термінового характеру, тому додаткова плата за прискорене оформлення не стягується. Розмір збору визначається моментом подання заяви, а не датою отримання готового документа», — зазначається у повідомленні.

Зміни у візових зборах

Оновлення також стосуються візових процедур:
  • 200 євро — за прийняття та розгляд заяви на національну візу, а також за її повторний розгляд;
  • 90 євро — за повторний розгляд заяви на отримання Шенгенської візи. Ця ставка узгоджена з положеннями Візового кодексу ЄС.
Читайте також

Чому підвищують консульські збори

Чинні ставки консульських зборів у більшості випадків не переглядалися близько 10 років, а за окремими послугами — з 2013 року. За цей час суттєво зросли витрати на оплату праці, рівень інфляції, а також операційні витрати консульських установ, зокрема на послуги та доставку документів.
З урахуванням цих факторів було ухвалено рішення адаптувати тарифи до поточних соціально-економічних умов. У результаті більшість зборів зросте приблизно на 20−25%.
Раніше ми повідомляли, що Польща офіційно встановила кінцеву дату дії тимчасового захисту для громадян України — 4 березня 2026 року. Після цієї дати статус PESEL UKR втратить чинність.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems