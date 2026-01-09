Польща підвищила вартість консульських зборів Сьогодні 12:02 — Світ

Польща підвищила вартість консульських зборів

З 1 січня 2026 року у Польщі набула чинності оновлена вартість консульських зборів, затверджена постановою міністра закордонних справ від 29 жовтня 2025 року. Нові, підвищені ставки застосовуватимуться до всіх заяв, поданих починаючи з цієї дати, у всіх консульських установах.

На практиці це означає зростання консульських зборів у середньому на 25−30%.

Нові паспортні збори

Із 1 січня 2026 року вводяться нові ставки за оформлення тимчасового паспорта:

100 євро — видача тимчасового паспорта поза робочим часом;

200 євро — видача тимчасового паспорта в неробочий день.

«Йдеться про послуги термінового характеру, тому додаткова плата за прискорене оформлення не стягується. Розмір збору визначається моментом подання заяви, а не датою отримання готового документа», — зазначається у повідомленні.

Зміни у візових зборах

Оновлення також стосуються візових процедур:

200 євро — за прийняття та розгляд заяви на національну візу, а також за її повторний розгляд;

90 євро — за повторний розгляд заяви на отримання Шенгенської візи. Ця ставка узгоджена з положеннями Візового кодексу ЄС.

Чому підвищують консульські збори

Чинні ставки консульських зборів у більшості випадків не переглядалися близько 10 років, а за окремими послугами — з 2013 року. За цей час суттєво зросли витрати на оплату праці, рівень інфляції, а також операційні витрати консульських установ, зокрема на послуги та доставку документів.

З урахуванням цих факторів було ухвалено рішення адаптувати тарифи до поточних соціально-економічних умов. У результаті більшість зборів зросте приблизно на 20−25%.

Раніше ми повідомляли , що Польща офіційно встановила кінцеву дату дії тимчасового захисту для громадян України — 4 березня 2026 року. Після цієї дати статус PESEL UKR втратить чинність.

