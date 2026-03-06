0 800 307 555
Орбан висунув нові вимоги до України щодо нафтопроводу «Дружба»

Світ
Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт може призупинити транзит важливих для України постачань, доки Київ не відновить роботу нафтопроводу «Дружба».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву угорського прем’єра.

Орбан знову виступив проти вступу України до ЄС

Під час заяви Орбан також вкотре висловився проти євроінтеграції України.
За його словами, Угорщина не підтримуватиме фінансову допомогу Україні та її вступ до Європейського Союзу.
«Ми не дамо українцям грошей, які вони успішно вимагають в інших країнах ЄС. Ми не будемо платити і не пустимо Україну до ЄС», — заявив Орбан.
Він також зазначив, що вступ України до ЄС, на його думку, може становити загрозу для угорських фермерів і економіки країни загалом.
«Тому ми не повинні приймати вимоги України, навіть якщо вони нас шантажують і погрожують серйознішими наслідками», — сказав він.
Раніше Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту Європейського Союзу на суму 90 млрд євро. Будапешт пояснив свою позицію вимогою відновити транзит російської нафти через трубопровід «Дружба».
Угорська сторона заявила, що готова зняти вето лише після відновлення постачання нафти, посилаючись на положення Угоди про асоціацію.
За даними західних медіа, через блокування фінансування Україна може зіткнутися з нестачею коштів уже навесні. У зв’язку з цим лідери Європейського Союзу планують активізувати співпрацю з третіми країнами, щоб покрити можливий дефіцит фінансування в розмірі близько 30 млрд євро (34,9 млрд доларів).
Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський заявив, що Україна може забезпечити технічну можливість роботи нафтопроводу «Дружба» приблизно за місяць-півтора, однак це не означає повного відновлення пошкодженої інфраструктури. У свою чергу голова «Нафтогазу» Сергій Корецький пояснив, що нафтопровід «Дружба» — це не лише сама труба, а ціла інфраструктура, яка забезпечує перекачування нафти. Очікується, що за місяць-півтора можна буде забезпечити технологічну можливість роботи інфраструктури. Паралельно готується проєктно-кошторисна документація, яка визначить реальну вартість повного відновлення та будівництва нових підземних резервуарів.
За матеріалами:
РБК-Україна
Нафтогазовий сектор
