Орбан висунув нові вимоги до України щодо нафтопроводу «Дружба» Вчора 18:00 — Світ

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт може призупинити транзит важливих для України постачань, доки Київ не відновить роботу нафтопроводу «Дружба».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву угорського прем’єра.

President @ZelenskyyUa issues threats while the Hungarian opposition sides with Kyiv and Brussels. Their plan is a pro-Ukraine government that sends Hungary’s money to Ukraine and cuts us off from cheap energy. We will defend our nation’s interests. Count on it. 🇭🇺 pic.twitter.com/CM2W0Ok8n2 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 6, 2026

Орбан знову виступив проти вступу України до ЄС

Під час заяви Орбан також вкотре висловився проти євроінтеграції України.

За його словами, Угорщина не підтримуватиме фінансову допомогу Україні та її вступ до Європейського Союзу.

«Ми не дамо українцям грошей, які вони успішно вимагають в інших країнах ЄС. Ми не будемо платити і не пустимо Україну до ЄС», — заявив Орбан.

Він також зазначив, що вступ України до ЄС, на його думку, може становити загрозу для угорських фермерів і економіки країни загалом.

«Тому ми не повинні приймати вимоги України, навіть якщо вони нас шантажують і погрожують серйознішими наслідками», — сказав він.

Раніше Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту Європейського Союзу на суму 90 млрд євро. Будапешт пояснив свою позицію вимогою відновити транзит російської нафти через трубопровід «Дружба».

Угорська сторона заявила, що готова зняти вето лише після відновлення постачання нафти, посилаючись на положення Угоди про асоціацію.

Читайте також Україна запропонувала Угорщині компроміс щодо «Дружби»

За даними західних медіа, через блокування фінансування Україна може зіткнутися з нестачею коштів уже навесні. У зв’язку з цим лідери Європейського Союзу планують активізувати співпрацю з третіми країнами, щоб покрити можливий дефіцит фінансування в розмірі близько 30 млрд євро (34,9 млрд доларів).

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський заявив , що Україна може забезпечити технічну можливість роботи нафтопроводу «Дружба» приблизно за місяць-півтора, однак це не означає повного відновлення пошкодженої інфраструктури. У свою чергу голова «Нафтогазу» Сергій Корецький пояснив, що нафтопровід «Дружба» — це не лише сама труба, а ціла інфраструктура, яка забезпечує перекачування нафти. Очікується, що за місяць-півтора можна буде забезпечити технологічну можливість роботи інфраструктури. Паралельно готується проєктно-кошторисна документація, яка визначить реальну вартість повного відновлення та будівництва нових підземних резервуарів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.