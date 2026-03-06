Польща закриває повітряний простір на сході країни біля кордону з Україною Вчора 19:40 — Світ

Обмеження вводяться з 10 березня 2026 року до 9 червня поточного року

Польща тимчасово закриває частину свого повітряного простору на сході країни.

Про це повідомляє в Facebook Polska Agencja Powietrznej.

Обмеження діятимуть із березня до червня

В повідомленні зазначається, що з 10 березня 2026 року до 9 червня поточного року вводяться обмеження на вимогу військового командування з міркувань безпеки.

Пояснюється, що це рішення ухвалено через неодноразовий перетин кордону з боку безпілотників невідомого походження. Обмеження стосуватимуться трьох кілометрів від поверхні землі та охоплять всі повітряні судна, включно й безпілотники. Це означає, що пасажирські літаки, що рухаються на великих висотах, зможуть здійснювати польоти.

Хто зможе здійснювати польоти у цій зоні

Здійснювати польоти у цій зоні буде дозволено лише військовим літакам та літакам, що злітають і приземляються в аеропорту Депултиче Крулевське (EPCD) та за умови, що політ попередньо узгоджено з Центром повітряних операцій.

Вдень пілотовані літальні апарати зможуть літати, якщо нададуть план польоту, будуть оснащені робочим транспондером та підтримуватимуть постійний зв’язок з відповідними службами управління повітряним рухом.

Також винятки становитимуть військові літаки та цивільні безпілотники, якщо вони не порушуватимуть зони розпізнавання ППО сусідніх країн — білорусі та України.

В разі виняткових обставин після отримання дозволу від Служби чергових операцій Центру повітряних операцій також можуть дозволити рейси санітарних авіаційних служб, якщо вильоти стосуватимуться рятувальних операцій, пов’язаних із загрозою життю чи здоров’ю людей і тварин, стихійними лихами, екологічними загрозами або надзвичайними ситуаціями.

