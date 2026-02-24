Україна запропонувала Угорщині компроміс щодо «Дружби» Сьогодні 13:40 — Енергетика

Україна передала Будапешту кілька варіантів врегулювання ситуації навколо транзиту російської нафти та закликала угорську владу не використовувати це питання у внутрішній політиці.

Про це, як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Що стало причиною конфлікту

Раніше Угорщина заблокувала рішення про надання Україні кредиту Європейського Союзу на 90 млрд євро. Йдеться про фінансування, яке планувалося залучити через спільний борг під гарантії бюджету ЄС.

Для ухвалення такого рішення необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів ЄС, тому позиція Будапешта зупинила процес.

Глава МЗС Угорщини Петера Сійярто заявив, що його країна блокуватиме кредит, доки Україна не відновить транзит російської нафти трубопроводом «Дружба».

Позиція Києва

За словами Сибіги, Україна готова до конструктивного діалогу і вже запропонувала угорській стороні кілька реалістичних рішень.

Міністр наголосив, що Київ очікує аналогічного підходу з боку Будапешта та закликав не втягувати Україну у внутрішньополітичні процеси Угорщини напередодні виборів.

Також він повідомив, що українська сторона неодноразово пропонувала організувати зустріч між президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном для нормалізації двосторонніх відносин. За словами Сибіги, відповіді на цю ініціативу не надійшло.

«Натомість було обрано шлях публічних ультиматумів та шантажу», — додав Сибіга.

Атаки на інфраструктуру

27 січня росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі на Львівщині. Як з’ясувалося, дрон міг уразити ланку трубопроводу, яким російську нафту постачають до Угорщини і Словаччини. Нафтогаз підтвердив факт удару, але не повідомив, у що саме поцілили росіяни. У компанії лише зазначили, що це вже 15 атака за місяць по її об’єктах.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо стверджує , що Україна навмисно затягує відновлення пошкодженої ділянки нафтопроводу «Дружба» через начебто політичне рішення президента України Володимира Зеленського.

Європейський Союз вважає , що тільки Україна має вирішувати, коли може бути відновлена пошкоджена росією інфраструктура нафтопроводу «Дружба».

Як повідомили в «Укренерго», ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини — ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України.

