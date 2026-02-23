0 800 307 555
Латвія передасть Україні теплову електростанцію

Енергетика
Латвія готує до передачі Україні повноцінну теплову електростанцію, щоб підтримати енергетичну стабільність країни в умовах постійних російських ударів.
Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.
За словами очільниці МЗС, Латвія наразі реалізує безпрецедентний проєкт із демонтажу та переміщення обладнання теплоелектростанції, яка більше не використовується всередині країни.
Цей крок є частиною нового пакету енергетичної підтримки, спрямованого на відновлення української генерації.
«Ми готуємо ще один пакет підтримки, включаючи буквально переміщення демонтованої в Латвії теплоелектростанції, яка нам більше не потрібна», — зазначила Байба Браже.
Міністерка наголосила, що Латвія «робить усе можливе», щоб допомогти Україні вистояти та запобігти затягуванню війни.
Окрім енергетичного обладнання, країна продовжує активно надавати військову допомогу, зокрема в межах коаліції дронів та постачання боєприпасів.
«Завтра ми вступаємо у п’ятий рік війни. І немає важливішої дискусії, ніж сьогодні. Рішення мають бути прийняті, тому ми повністю віддані 20-му пакету санкцій — сильному пакету, який включатиме заборону морських послуг, — а також політичним, економічним і військовим зобов’язанням підтримувати європейські цінності свободи, суверенітету та територіальної цілісності України, тому війна росії має бути завершена справедливим і тривалим миром», — сказала Браже.
Вона зазначила, що Латвія, як член Ради Безпеки ООН, виголосить це послання завтра в Раді Безпеки ООН.
За матеріалами:
Укрінформ
