Ще сім областей представили плани енергостійкості в межах підготовки до зими
Ще сім областей України представили плани енергетичної стійкості в межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Свої рішення сьогодні презентували Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Черкаська, Вінницька та Одеська області.
«Бачимо сильні, практичні кейси — від фізичного захисту обʼєктів до впровадження децентралізованої теплової генерації. Найкращі рішення будемо масштабувати на інші регіони. Проте деякі області потребують значних доопрацювань», — зазначив Кулеба.
Що преставили
Практичні кейси — від фізичного захисту обʼєктів до впровадження децентралізованої теплової генерації. Найкращі рішення будемо масштабувати на інші регіони.
«Паралельно з ударами по теплоцентралях росія атакує системи водопостачання та водовідведення. Тому принципове завдання — максимальна автономність кожної області та кожної громади." — написав він.
Чотири обов’язкові напрями
- захист критичної інфраструктури.
- розвиток розподіленої генерації.
- альтернативні джерела живлення для критичних об’єктів.
- децентралізація теплової генерації.
«По кожному регіону зафіксовані конкретні, верифіковані показники готовності. Зараз консолідуємо їх у єдину аналітичну рамку, щоб координувати дії та швидко масштабувати рішення. Наступної зими громади мають бути готові до будь-яких викликів», — каже він.
Нагадаємо, в Україні у 2026 році планують збудувати до 600 МВт вітрових електростанцій.
