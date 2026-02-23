Ще сім областей представили плани енергостійкості в межах підготовки до зими Сьогодні 10:00 — Енергетика

Ще сім областей України представили плани енергетичної стійкості в межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Свої рішення сьогодні презентували Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Черкаська, Вінницька та Одеська області.

«Бачимо сильні, практичні кейси — від фізичного захисту обʼєктів до впровадження децентралізованої теплової генерації. Найкращі рішення будемо масштабувати на інші регіони. Проте деякі області потребують значних доопрацювань», — зазначив Кулеба

Що преставили

«Паралельно з ударами по теплоцентралях росія атакує системи водопостачання та водовідведення. Тому принципове завдання — максимальна автономність кожної області та кожної громади." — написав він.

Чотири обов’язкові напрями

захист критичної інфраструктури.

розвиток розподіленої генерації.

альтернативні джерела живлення для критичних об’єктів.

децентралізація теплової генерації.

«По кожному регіону зафіксовані конкретні, верифіковані показники готовності. Зараз консолідуємо їх у єдину аналітичну рамку, щоб координувати дії та швидко масштабувати рішення. Наступної зими громади мають бути готові до будь-яких викликів», — каже він.

