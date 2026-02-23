0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ще сім областей представили плани енергостійкості в межах підготовки до зими

Енергетика
87
Ще сім областей представили плани енергостійкості в межах підготовки до зими
Ще сім областей представили плани енергостійкості в межах підготовки до зими
Ще сім областей України представили плани енергетичної стійкості в межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Свої рішення сьогодні презентували Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Черкаська, Вінницька та Одеська області.
«Бачимо сильні, практичні кейси — від фізичного захисту обʼєктів до впровадження децентралізованої теплової генерації. Найкращі рішення будемо масштабувати на інші регіони. Проте деякі області потребують значних доопрацювань», — зазначив Кулеба.

Що преставили

Практичні кейси — від фізичного захисту обʼєктів до впровадження децентралізованої теплової генерації. Найкращі рішення будемо масштабувати на інші регіони.
Читайте також
«Паралельно з ударами по теплоцентралях росія атакує системи водопостачання та водовідведення. Тому принципове завдання — максимальна автономність кожної області та кожної громади." — написав він.

Чотири обов’язкові напрями

  • захист критичної інфраструктури.
  • розвиток розподіленої генерації.
  • альтернативні джерела живлення для критичних об’єктів.
  • децентралізація теплової генерації.
«По кожному регіону зафіксовані конкретні, верифіковані показники готовності. Зараз консолідуємо їх у єдину аналітичну рамку, щоб координувати дії та швидко масштабувати рішення. Наступної зими громади мають бути готові до будь-яких викликів», — каже він.
Нагадаємо, в Україні у 2026 році планують збудувати до 600 МВт вітрових електростанцій.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems