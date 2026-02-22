У ДТЕК пояснили, чому під час дії графіків відключень «стрибає» напруга Сьогодні 13:17 — Енергетика

Чому виникають перепади напруги після появи світла, Фото: freepik

Коли повертається світло після екстрених чи стабілізаційних відключень електроенергії, у домівках трапляються перепади напруги. Це відбувається через різке зростання навантаження, спричинене одночасним увімкненням великої кількості електроприладів.

Фахівці ДТЕК Київські електромережі дають поради , як зменшити ризики.

Чому виникають перепади після появи світла

Як пояснюють енергетики, в умовах достатньої кількості електроенергії споживання розподіляється рівномірно протягом доби. А під час графіків відключень споживання концентрується в години, коли є світло: мешканці одночасно вмикають бойлери, обігрівачі, електроплити та іншу потужну техніку.

Через це електромережі та проводка в будинках працюють із перевантаженням, а напруга тимчасово знижується. Зазвичай стабілізація відбувається протягом 1−1,5 години після відновлення живлення.

Зазначається, що морози додатково ускладнюють ситуацію та впливають на підвищення електроспоживання.

Ще одна причина перепадів напруги — пошкодження енергообʼєктів унаслідок російських атак. Енергетики часто змушені використовувати резервні лінії живлення, унаслідок чого збільшується відстань до джерела електроенергії та навантаження на мережі. Це може спричиняти як зниження, так і підвищення напруги, особливо під час перемикань.

Окрема причина перепадів — пошкодження або обрив нульового проводу,, яким мережа зворотно з’єднується з джерелом електроенергії. У такому випадку напруга розподіляється нерівномірно: на одній фазі напруга може знизитися до 150 В, а на іншій — підвищитися до 270−300 В і більше.

Це аварійна ситуація, яка становить загрозу для побутової техніки та потребує термінового втручання спеціалістів.

Що робити українцям

після відновлення електропостачання вмикати потужні прилади поступово, а не одночасно;

зачекати 1−1,5 години, адже напруга часто стабілізується самостійно. Якщо перепади тривають довше, зверніться до ОСББ, ЖБК або управителя будинку для перевірки внутрішньобудинкових мереж;

якщо внутрішні мережі справні, управитель повинен подати заявку до оператора системи розподілу для перевірки зовнішніх ліній.

Чому зростають суми в платіжках за електроенергію попри відключення

До цього Finance.ua зазначав , що морози, масовані обстріли енергосистеми та особливості побутового користування електроприладами вплинули на споживання електроенергії в Києві. Попри відключення світла, у січні частина мешканців збільшила використання, що призвело до зростання сум у платіжках навіть за меншої кількості годин електропостачання.

