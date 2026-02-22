У ДТЕК пояснили, чому під час дії графіків відключень «стрибає» напруга
Коли повертається світло після екстрених чи стабілізаційних відключень електроенергії, у домівках трапляються перепади напруги. Це відбувається через різке зростання навантаження, спричинене одночасним увімкненням великої кількості електроприладів.
Фахівці ДТЕК Київські електромережі дають поради, як зменшити ризики.
Чому виникають перепади після появи світла
Як пояснюють енергетики, в умовах достатньої кількості електроенергії споживання розподіляється рівномірно протягом доби. А під час графіків відключень споживання концентрується в години, коли є світло: мешканці одночасно вмикають бойлери, обігрівачі, електроплити та іншу потужну техніку.
Через це електромережі та проводка в будинках працюють із перевантаженням, а напруга тимчасово знижується. Зазвичай стабілізація відбувається протягом 1−1,5 години після відновлення живлення.
Зазначається, що морози додатково ускладнюють ситуацію та впливають на підвищення електроспоживання.
Ще одна причина перепадів напруги — пошкодження енергообʼєктів унаслідок російських атак. Енергетики часто змушені використовувати резервні лінії живлення, унаслідок чого збільшується відстань до джерела електроенергії та навантаження на мережі. Це може спричиняти як зниження, так і підвищення напруги, особливо під час перемикань.
Окрема причина перепадів — пошкодження або обрив нульового проводу,, яким мережа зворотно з’єднується з джерелом електроенергії. У такому випадку напруга розподіляється нерівномірно: на одній фазі напруга може знизитися до 150 В, а на іншій — підвищитися до 270−300 В і більше.
Це аварійна ситуація, яка становить загрозу для побутової техніки та потребує термінового втручання спеціалістів.
Що робити українцям
- після відновлення електропостачання вмикати потужні прилади поступово, а не одночасно;
- зачекати 1−1,5 години, адже напруга часто стабілізується самостійно. Якщо перепади тривають довше, зверніться до ОСББ, ЖБК або управителя будинку для перевірки внутрішньобудинкових мереж;
- якщо внутрішні мережі справні, управитель повинен подати заявку до оператора системи розподілу для перевірки зовнішніх ліній.
Чому зростають суми в платіжках за електроенергію попри відключення
До цього Finance.ua зазначав, що морози, масовані обстріли енергосистеми та особливості побутового користування електроприладами вплинули на споживання електроенергії в Києві. Попри відключення світла, у січні частина мешканців збільшила використання, що призвело до зростання сум у платіжках навіть за меншої кількості годин електропостачання.
