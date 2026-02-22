0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У ДТЕК пояснили, чому під час дії графіків відключень «стрибає» напруга

Енергетика
27
Чому виникають перепади напруги після появи світла
Чому виникають перепади напруги після появи світла, Фото: freepik
Коли повертається світло після екстрених чи стабілізаційних відключень електроенергії, у домівках трапляються перепади напруги. Це відбувається через різке зростання навантаження, спричинене одночасним увімкненням великої кількості електроприладів.
Фахівці ДТЕК Київські електромережі дають поради, як зменшити ризики.

Чому виникають перепади після появи світла

Як пояснюють енергетики, в умовах достатньої кількості електроенергії споживання розподіляється рівномірно протягом доби. А під час графіків відключень споживання концентрується в години, коли є світло: мешканці одночасно вмикають бойлери, обігрівачі, електроплити та іншу потужну техніку.
Читайте також
Через це електромережі та проводка в будинках працюють із перевантаженням, а напруга тимчасово знижується. Зазвичай стабілізація відбувається протягом 1−1,5 години після відновлення живлення.
Зазначається, що морози додатково ускладнюють ситуацію та впливають на підвищення електроспоживання.
Ще одна причина перепадів напруги — пошкодження енергообʼєктів унаслідок російських атак. Енергетики часто змушені використовувати резервні лінії живлення, унаслідок чого збільшується відстань до джерела електроенергії та навантаження на мережі. Це може спричиняти як зниження, так і підвищення напруги, особливо під час перемикань.
Читайте також
Окрема причина перепадів — пошкодження або обрив нульового проводу,, яким мережа зворотно з’єднується з джерелом електроенергії. У такому випадку напруга розподіляється нерівномірно: на одній фазі напруга може знизитися до 150 В, а на іншій — підвищитися до 270−300 В і більше.
Це аварійна ситуація, яка становить загрозу для побутової техніки та потребує термінового втручання спеціалістів.

Що робити українцям

  • після відновлення електропостачання вмикати потужні прилади поступово, а не одночасно;
  • зачекати 1−1,5 години, адже напруга часто стабілізується самостійно. Якщо перепади тривають довше, зверніться до ОСББ, ЖБК або управителя будинку для перевірки внутрішньобудинкових мереж;
  • якщо внутрішні мережі справні, управитель повинен подати заявку до оператора системи розподілу для перевірки зовнішніх ліній.

Чому зростають суми в платіжках за електроенергію попри відключення

До цього Finance.ua зазначав, що морози, масовані обстріли енергосистеми та особливості побутового користування електроприладами вплинули на споживання електроенергії в Києві. Попри відключення світла, у січні частина мешканців збільшила використання, що призвело до зростання сум у платіжках навіть за меншої кількості годин електропостачання.
За матеріалами:
Finance.ua
Електроенергія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems