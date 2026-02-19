Україні потрібно 9,5 ГВт нової генерації: «Укренерго» оцінило потребу в інвестиціях Сьогодні 09:45 — Енергетика

Через руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів в Україні протягом найближчих років зберігатиметься стабільний попит на нові генеруючі потужності.

Про це під час зустрічі з підприємцями у рамках засідання СEO Club заявив голова Правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

Які потужності потрібні енергосистемі

За словами Зайченка, енергосистема України найближчим часом потребуватиме орієнтовно 9,5 ГВт нової генерації.

Йдеться про:

високоманеврену газову генерацію;

теплові електростанції на біопаливі;

установки зберігання енергії;

«зелену» генерацію.

Оптимальний енергетичний баланс відрізнятиметься залежно від регіону. Його формуватимуть з урахуванням географічних умов, потенціалу сонячної та вітрової генерації, а також можливостей передачі електроенергії від атомних електростанцій. У частині областей доцільніше розвивати відновлювану енергетику, в інших газопоршневі та газотурбінні установки.

Орієнтовна вартість створення таких потужностей перевищує 8 млрд євро.

«Завдання держави зараз — створити умови для залучення інвестицій у створення цих електростанцій», — заявив очільник «Укренерго».

Як приклад ефективної співпраці держави та бізнесу в енергетиці Зайченко назвав довгострокові спецаукціони з надання допоміжних послуг. Завдяки проведеним у 2004−2025 роках чотирьом спеціальним аукціонам в енергосистемі України вже з’явилось 464 МВТ абсолютно нової високоманевреної генерації, яка суттєво допомагає енергетикам проходити періоди пікових навантажень.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Група ДТЕК оцінює загальну вартість відновлення пошкоджених російськими атаками енергетичних потужностей у €300 млн і наразі шукає €150 млн зовнішнього фінансування, щоб вчасно підготуватися до опалювального сезону 2026−2027 років.

