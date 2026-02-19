Україні потрібно 9,5 ГВт нової генерації: «Укренерго» оцінило потребу в інвестиціях
Через руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів в Україні протягом найближчих років зберігатиметься стабільний попит на нові генеруючі потужності.
Про це під час зустрічі з підприємцями у рамках засідання СEO Club заявив голова Правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.
Які потужності потрібні енергосистемі
За словами Зайченка, енергосистема України найближчим часом потребуватиме орієнтовно 9,5 ГВт нової генерації.
Йдеться про:
- високоманеврену газову генерацію;
- теплові електростанції на біопаливі;
- установки зберігання енергії;
- «зелену» генерацію.
Оптимальний енергетичний баланс відрізнятиметься залежно від регіону. Його формуватимуть з урахуванням географічних умов, потенціалу сонячної та вітрової генерації, а також можливостей передачі електроенергії від атомних електростанцій. У частині областей доцільніше розвивати відновлювану енергетику, в інших газопоршневі та газотурбінні установки.
Орієнтовна вартість створення таких потужностей перевищує 8 млрд євро.
«Завдання держави зараз — створити умови для залучення інвестицій у створення цих електростанцій», — заявив очільник «Укренерго».
Як приклад ефективної співпраці держави та бізнесу в енергетиці Зайченко назвав довгострокові спецаукціони з надання допоміжних послуг. Завдяки проведеним у 2004−2025 роках чотирьом спеціальним аукціонам в енергосистемі України вже з’явилось 464 МВТ абсолютно нової високоманевреної генерації, яка суттєво допомагає енергетикам проходити періоди пікових навантажень.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Група ДТЕК оцінює загальну вартість відновлення пошкоджених російськими атаками енергетичних потужностей у €300 млн і наразі шукає €150 млн зовнішнього фінансування, щоб вчасно підготуватися до опалювального сезону 2026−2027 років.
