0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна може стати хабом для американського скрапленого газу

Енергетика
14
Денис Шмигаль та міністр енергетики США Кріс Райт
Денис Шмигаль та міністр енергетики США Кріс Райт
Україна та США домовилися працювати над новою енергетичною угодою — Energy Deal.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром енергетики США Крісом Райтом.

Постачання американського СПГ

Одним із ключових напрямів співпраці визначено постачання американського скрапленого природного газу (СПГ).
Як зазначається, найбільш ефективним інструментом для цього є Вертикальний газовий коридор — вже наявний маршрут, пропускна спроможність якого може бути додатково розширена.

Використання ГТС та підземних сховищ

Окрему увагу сторони приділили використанню української газотранспортної системи та підземних сховищ газу.
Стратегічне партнерство в цій сфері може забезпечити додаткові можливості для США у постачанні СПГ до регіону, особливо з огляду на очікувану поетапну відмову від російського газу.

Співпраця в ядерній енергетиці

Ще одним напрямом визначено розвиток співпраці у сфері ядерної енергетики. Україна зацікавлена у впровадженні передових американських технологій та рішеннях, які пропонує ядерний сектор США.
«Вдячний Сполученим Штатам за надзвичайно важливу підтримку», — зазначив Денис Шмигаль за підсумками зустрічі.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на голову Правління НЕК «Укренерго» Віталія Зайченка писав, що Україні потрібно 9,5 ГВт нової генерації. Орієнтовна вартість створення таких потужностей перевищує 8 млрд євро.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаШмигальСША
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems