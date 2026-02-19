Україна може стати хабом для американського скрапленого газу
Україна та США домовилися працювати над новою енергетичною угодою — Energy Deal.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром енергетики США Крісом Райтом.
Постачання американського СПГ
Одним із ключових напрямів співпраці визначено постачання американського скрапленого природного газу (СПГ).
Як зазначається, найбільш ефективним інструментом для цього є Вертикальний газовий коридор — вже наявний маршрут, пропускна спроможність якого може бути додатково розширена.
Використання ГТС та підземних сховищ
Окрему увагу сторони приділили використанню української газотранспортної системи та підземних сховищ газу.
Стратегічне партнерство в цій сфері може забезпечити додаткові можливості для США у постачанні СПГ до регіону, особливо з огляду на очікувану поетапну відмову від російського газу.
Співпраця в ядерній енергетиці
Ще одним напрямом визначено розвиток співпраці у сфері ядерної енергетики. Україна зацікавлена у впровадженні передових американських технологій та рішеннях, які пропонує ядерний сектор США.
«Вдячний Сполученим Штатам за надзвичайно важливу підтримку», — зазначив Денис Шмигаль за підсумками зустрічі.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на голову Правління НЕК «Укренерго» Віталія Зайченка писав, що Україні потрібно 9,5 ГВт нової генерації. Орієнтовна вартість створення таких потужностей перевищує 8 млрд євро.
Поділитися новиною
Також за темою
Україна може стати хабом для американського скрапленого газу
Кабмін запровадив щорічну премію у 200 тисяч гривень для енергетиків: хто зможе отримати
Україні потрібно 9,5 ГВт нової генерації: «Укренерго» оцінило потребу в інвестиціях
Dragon Capital прогнозує дефіцит електроенергії в Україні на рівні 10% у 2026 році
Україна відповіла на звинувачення Угорщини: хто насправді винен у зупинці транзиту «Дружбою»
Угорщина заявила, що припиняє постачання дизельного пального до України