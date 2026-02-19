Україна може стати хабом для американського скрапленого газу Сьогодні 10:32 — Енергетика

Денис Шмигаль та міністр енергетики США Кріс Райт

Україна та США домовилися працювати над новою енергетичною угодою — Energy Deal.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром енергетики США Крісом Райтом.

Постачання американського СПГ

Одним із ключових напрямів співпраці визначено постачання американського скрапленого природного газу (СПГ).

Як зазначається, найбільш ефективним інструментом для цього є Вертикальний газовий коридор — вже наявний маршрут, пропускна спроможність якого може бути додатково розширена.

Використання ГТС та підземних сховищ

Окрему увагу сторони приділили використанню української газотранспортної системи та підземних сховищ газу.

Стратегічне партнерство в цій сфері може забезпечити додаткові можливості для США у постачанні СПГ до регіону, особливо з огляду на очікувану поетапну відмову від російського газу.

Співпраця в ядерній енергетиці

Ще одним напрямом визначено розвиток співпраці у сфері ядерної енергетики. Україна зацікавлена у впровадженні передових американських технологій та рішеннях, які пропонує ядерний сектор США.

«Вдячний Сполученим Штатам за надзвичайно важливу підтримку», — зазначив Денис Шмигаль за підсумками зустрічі.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на голову Правління НЕК «Укренерго» Віталія Зайченка писав , що Україні потрібно 9,5 ГВт нової генерації. Орієнтовна вартість створення таких потужностей перевищує 8 млрд євро.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.