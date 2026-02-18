Україна відповіла на звинувачення Угорщини: хто насправді винен у зупинці транзиту «Дружбою»
Україна пояснила причини зупинки транзиту нафти нафтопроводом «Дружба» після заяв Угорщини про припинення постачання дизельного пального. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що перебої пов’язані з російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, а не з політичними рішеннями Києва.
Про це пише 24 Канал.
Причина зупинки транзиту
У МЗС зазначили, що транспортування нафти було припинене через пошкодження обладнання нафтопроводу «Дружба» внаслідок російського обстрілу. У день інциденту угорську сторону поінформували про причини перебоїв.
«Угорщина не говорить про це, але звинувачує Україну… Причина перебою з постачаннями — це провина росії, а Україна виконує всі зобов’язання щодо договорів і санкційної політики», — додав речник відомства Георгій Тихий.
Окремо посадовець зазначив, що Київ постійно перебуває на зв’язку з Єврокомісією та угорськими органами щодо цього питання.
У МЗС також нагадали, що росіяни регулярно атакують нафтогазову інфраструктуру — це понад 1 300 ракет і дронів торік.
Чи можна позбутися «залежності» від росії
Тихий нагадав, що винятки для Будапешта в межах Євросоюзу надали тимчасово — країна мала час на диверсифікацію, а реальних підстав зберігати залежність від російських енергоресурсів немає.
Ба більше, інші європейські країни переконані, що можливості змінити постачальника нафти й газу існують.
«Від деяких країн Європи ми не бачимо спроб це виправити, натомість залишаються спроби зберегти «залежність» (від російських енергоресурсів. — Ред.), — додав речник МЗС України.
Заяви Угорщини та Словаччини
Глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що постачання дизельного пального до України на паузі, поки робота «Дружби» не буде відновлена. Однак причин для хвилювання посадовець не бачить — країна нібито ще має запаси нафти на 96 днів.
Таку «ініціативу» підтримали у Словаччині, прем’єр-міністр якої Роберт Фіцо оголосив про зупинку експорту до України з НПЗ Slovnaft. Тепер його продукцію спрямують виключно для внутрішнього ринку.
Поділитися новиною
Також за темою
Україна відповіла на звинувачення Угорщини: хто насправді винен у зупинці транзиту «Дружбою»
Угорщина заявила, що припиняє постачання дизельного пального до України
ДТЕК шукає €150 млн для відновлення енергетики до наступної зими
Хорватія відмовилась допомагати транспортувати російську нафту для Угорщини та Словаччини
Нафтогаз отримав €85 млн через ЄБРР на імпорт газу для опалювального сезону
Експорт російської нафти до Китаю оновив рекорд