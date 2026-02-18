Україна відповіла на звинувачення Угорщини: хто насправді винен у зупинці транзиту «Дружбою» Сьогодні 17:50 — Енергетика

Україна пояснила причини зупинки транзиту нафти нафтопроводом «Дружба» після заяв Угорщини про припинення постачання дизельного пального. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що перебої пов’язані з російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, а не з політичними рішеннями Києва.

Причина зупинки транзиту

У МЗС зазначили, що транспортування нафти було припинене через пошкодження обладнання нафтопроводу «Дружба» внаслідок російського обстрілу. У день інциденту угорську сторону поінформували про причини перебоїв.

«Угорщина не говорить про це, але звинувачує Україну… Причина перебою з постачаннями — це провина росії, а Україна виконує всі зобов’язання щодо договорів і санкційної політики», — додав речник відомства Георгій Тихий.

Окремо посадовець зазначив, що Київ постійно перебуває на зв’язку з Єврокомісією та угорськими органами щодо цього питання.

У МЗС також нагадали, що росіяни регулярно атакують нафтогазову інфраструктуру — це понад 1 300 ракет і дронів торік.

Чи можна позбутися «залежності» від росії

Тихий нагадав, що винятки для Будапешта в межах Євросоюзу надали тимчасово — країна мала час на диверсифікацію, а реальних підстав зберігати залежність від російських енергоресурсів немає.

Ба більше, інші європейські країни переконані, що можливості змінити постачальника нафти й газу існують.

«Від деяких країн Європи ми не бачимо спроб це виправити, натомість залишаються спроби зберегти «залежність» (від російських енергоресурсів. — Ред.), — додав речник МЗС України.

Заяви Угорщини та Словаччини

Глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив , що постачання дизельного пального до України на паузі, поки робота «Дружби» не буде відновлена. Однак причин для хвилювання посадовець не бачить — країна нібито ще має запаси нафти на 96 днів.

Таку «ініціативу» підтримали у Словаччині, прем’єр-міністр якої Роберт Фіцо оголосив про зупинку експорту до України з НПЗ Slovnaft. Тепер його продукцію спрямують виключно для внутрішнього ринку.

