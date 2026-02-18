Dragon Capital прогнозує дефіцит електроенергії в Україні на рівні 10% у 2026 році
Інвестиційна компанія Dragon Capital прогнозує збільшення середньорічного дефіциту електроенергії в Україні до 10% у 2026 році порівняно з 4% у 2025 році.
Про це повідомив засновник компанії Томаш Фіала під час заходу EBA Global Outlook: Success in Adversity, організованого Європейською бізнес-асоціацією у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».
«За попередніми даними, ми закінчили 2025 рік із зростанням ВВП на рівні 1,8%. У 2026 році припущення про 1% зростання ВВП базується на тому, що війна триватиме протягом усього року і Україна матиме значний дефіцит електроенергії», — заявив Фіала.
Прогноз економіки
За його словами, 2025 року дефіцит е/е склав 4%, у 2026 році він очікується на рівні 10%, проте вже фіксується погіршення, зокрема через несприятливу погоду.
«Поки що ми починаємо трохи гірше, ніж цей 10% рівень, але, сподіваємося, ситуація трохи покращиться, також завдяки поліпшенню погоди та новим інвестиціям у сектор. Слід зазначити, що погода була досить несприятливою — цього року середня температура нижча, ніж минулого, що також призвело до збільшення споживання електроенергії та дефіциту», — пояснив Фіала.
Фінансування бюджету
Фіала додав, що держбюджет залишається добре профінансованим завдяки підтримці партнерів, зокрема схваленню позики від ЄС на 90 млрд євро. Цього року Україна очікує отримати понад $50 млрд зовнішнього фінансування, що відповідає рівню минулого року та дозволить покрити дефіцит бюджету, який також прогнозується у розмірі близько $50 млрд.
Курсові та фіскальні очікування
Глава Dragon Capital також спрогнозував помірну девальвацію гривні до долара на рівні 3−7%. Крім того, він зазначив, що податкові надходження в доларовому еквіваленті вже у 2024 році відповідали довоєнним рівням і перевищили їх у 2025 році.
