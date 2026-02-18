0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ДТЕК шукає €150 млн для відновлення енергетики до наступної зими

Енергетика
10
Група ДТЕК оцінює загальну вартість відновлення пошкоджених російськими атаками енергетичних потужностей у €300 млн і наразі шукає €150 млн зовнішнього фінансування, щоб вчасно підготуватися до опалювального сезону 2026−2027 років.
Про це повідомив генеральний директор енергохолдингу «ДТЕК» Максим Тімченко на круглому столі «Енергетична війна: як відключити тиранію», який організував Київський безпековий форум (КБФ) на полях 62-ї Мюнхенської безпекової конференції (MSC), передає «Інтерфакс-Україна».

Обсяг відновлення

«Для нашої компанії ми визначили бюджет відновлення зруйнованого, що становить 300 млн євро р ми звертаємося до колег і партнерів із проханням закрити решту — приблизно 150 млн євро, щоб відновити 4 000 МВт потужностей», — сказав він.
Як доповнив CEO, вказаної відновленої потужності ДТЕК буде достатньо для проходження наступного опалювального періоду 2026−27 років.

Ставка на швидке відновлення ТЕС і ТЕЦ

За словами Тімченка, відновлення теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) є найшвидшим і найдешевшим шляхом підготовки до наступної зими, який потребує менших інвестицій.
«І ми знаємо, як це зробити. Але замовлення на обладнання потрібно розміщувати вже зараз», — зазначив він.
Читайте також
CEO пояснив, що з моменту виділення фінансування до моменту підключення обладнання проходить як мінімум 10 місяців, тому травень цього року є «червоною лінією», до якої треба встановити чіткий план фінансування та виконання робіт, щоб встигнути їх завершити до настання зими.
«До травня ми маємо на рівні уряду повністю розуміти: ось перелік обладнання, яке нам потрібно, ось джерело фінансування, і ми розміщуємо замовлення на виробництво (…) у питанні відновлення зруйнованих підстанцій і генерації травень є крайнім терміном», — наголосив він.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ЕнергетикаЕлектроенергія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems