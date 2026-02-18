ДТЕК шукає €150 млн для відновлення енергетики до наступної зими Сьогодні 07:28 — Енергетика

Група ДТЕК оцінює загальну вартість відновлення пошкоджених російськими атаками енергетичних потужностей у €300 млн і наразі шукає €150 млн зовнішнього фінансування, щоб вчасно підготуватися до опалювального сезону 2026−2027 років.

Про це повідомив генеральний директор енергохолдингу «ДТЕК» Максим Тімченко на круглому столі «Енергетична війна: як відключити тиранію», який організував Київський безпековий форум (КБФ) на полях 62-ї Мюнхенської безпекової конференції (MSC), передає «Інтерфакс-Україна».

Обсяг відновлення

«Для нашої компанії ми визначили бюджет відновлення зруйнованого, що становить 300 млн євро р ми звертаємося до колег і партнерів із проханням закрити решту — приблизно 150 млн євро, щоб відновити 4 000 МВт потужностей», — сказав він.

Як доповнив CEO, вказаної відновленої потужності ДТЕК буде достатньо для проходження наступного опалювального періоду 2026−27 років.

Ставка на швидке відновлення ТЕС і ТЕЦ

За словами Тімченка, відновлення теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) є найшвидшим і найдешевшим шляхом підготовки до наступної зими, який потребує менших інвестицій.

«І ми знаємо, як це зробити. Але замовлення на обладнання потрібно розміщувати вже зараз», — зазначив він.

CEO пояснив, що з моменту виділення фінансування до моменту підключення обладнання проходить як мінімум 10 місяців, тому травень цього року є «червоною лінією», до якої треба встановити чіткий план фінансування та виконання робіт, щоб встигнути їх завершити до настання зими.

«До травня ми маємо на рівні уряду повністю розуміти: ось перелік обладнання, яке нам потрібно, ось джерело фінансування, і ми розміщуємо замовлення на виробництво (…) у питанні відновлення зруйнованих підстанцій і генерації травень є крайнім терміном», — наголосив він.

