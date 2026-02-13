До Києва надійшли генератори від Словаччини
До Києва надійшла партія гуманітарної допомоги від Словаччини загальною вартістю 166 тисяч євро.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.
Загалом Київ отримав 16 генераторів різної потужності та 2 комплекти зарядних станцій по 8 кВт. Найпотужніші генератори спрямують на потреби столичних шкіл, повідомив мер.
Гуманітарну підтримку надали в рамках ініціативи «Тепло для України», ініційованої українським посольством у Словаччині у співпраці з словацькою фандрейзинговою платформою Donio та десятком громадських організацій.
За інформацією Кличка, в межах кампанії зібрали понад 1 млн євро на допомогу українським громадам. На ці кошти словацькі партнери закуповують та привозять генератори й зарядні станції.
Раніше до Києва з Копенгагена, столиці Данії, надійшла чергова партія гуманітарної допомоги: три генератори потужністю 88, 110 та 128 кВт і мобільна котельня потужністю 1455 кВт. У складних умовах енергетичної кризи це обладнання допоможе підсилити стійкість критично важливих об’єктів, соціальних закладів та житлових будинків міста.
