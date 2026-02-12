Померзлі будинки в Києві. Наскільки придатні до наступної зими, і як підготуватися (відео) Сьогодні 18:32 — Енергетика

Київські багатоповерхівки перетворилися на холодильники після 4 місяців промерзання

Після удару по Дарницькій ТЕЦ-4 тисячі киян залишилися без стабільного теплопостачання. За різними оцінками, йдеться про понад тисячу багатоповерхівок. У місті тривають ремонти, але експерти попереджають: повністю відновити зруйновані потужності до наступного опалювального сезону може бути складно.



Про це йдеться у відео Finance.ua

Що сталося після пошкодження ТЕЦ

Після атаки комунальні служби були змушені оперативно зливати воду з внутрішніх систем у багатьох будинках. Це дозволило зберегти мережі, але означало фактичну відсутність опалення для мешканців.

Там, де зреагувати вчасно не встигли, частину труб доведеться міняти повністю. Наразі в місті працюють понад 60 ремонтних бригад. Паралельно змінюються графіки електропостачання, щоб забезпечити мешканцям можливість хоча б частково обігрівати квартири електроприладами.

Читайте також Українцям автоматично перерахують плату за комуналку за період без опалення та води

Однак ключове питання — не лише в поточних ремонтах, а в перспективі наступного опалювального сезону.

Чи встигнуть відновити ТЕЦ до зими

В ефірі «Київ 24» директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що Україна ризикує не встигнути повністю відновити зруйновані російськими атаками теплоелектроцентралі до початку наступного опалювального сезону.

За його словами, проблема полягає у двох чинниках: потрібні значні кошти — йдеться про мільярди гривень — і час, якого фактично немає. До того ж зберігається ризик нових атак на енергетичну інфраструктуру.

Ставка на когенерацію

Столична влада вже встановлює та запускає когенераційні газові установки потужністю 9 і 18 МВт. Це обладнання одночасно виробляє тепло і електроенергію та має частково компенсувати втрату потужностей ТЕЦ.

Втім, експерти застерігають: когенерація — лише частина рішення.

Колишній очільник Оператора ГТС України Сергій Макогон наголосив, що Києву не варто покладатися на один інструмент. Когенераційні установки важливі, але вони не здатні самостійно закрити всі потреби столиці.

Подібної думки дотримується і виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст Святослав Павлюк. В ефірі «Киїі24» він зазначив, що такі установки є тимчасовим рішенням для покращення ситуації, але на ринку просто немає достатньої кількості обладнання.

Читайте також Централізоване опалення Києва повністю замінити на локальні джерела тепла неможливо — Кличко

«Для цього треба в середньому десь біля 1000 установок по 1,5 МВт. Або якщо 2,5 МВт, то відповідно нам їх треба трошки менше. Але тим не менш просто черги на фабриках, котрі виробляють такі установки. Нам просто такої кількості на ринку купити неможливо», — пояснив Павлюк.

За словами Макогона, світові виробники — зокрема Jenbacher і Caterpillar — мають черги на виготовлення і постачання таких машин від шести до дев’яти місяців. Це серйозний виклик у контексті підготовки до наступної зими.

Альтернатива — модульні газові котельні

Як альтернативу експерти пропонують активніше розглядати сучасні газові котли та мобільні модульні котельні. Вони доступніші на ринку, можуть швидше виготовлятися, доставлятися або навіть орендуватися.

За словами Макогона, у США та Європі оренда модульної котельні потужністю близько 10 МВт коштує від 15 до 30 тисяч доларів на місяць залежно від комплектації та строку. Перевага такого рішення — відносно невеликі початкові інвестиції та можливість переміщення обладнання туди, де воно найбільше потрібне.

Орієнтовна вартість мобільної котельні на 10 МВт становить близько 1 млн доларів. Для порівняння, когенераційна установка аналогічної потужності може коштувати у 5−10 разів дорожче.

Що далі

Міський бюджет обмежений, а масштаби руйнувань значні. Відтак Київ стоїть перед вибором: відновлювати великі об’єкти централізованої генерації чи робити ставку на більш гнучку та розподілену систему теплопостачання.

Детальніше про це, а також практичні поради, як зігрітися у холодному будинку — шукайте у відео:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.