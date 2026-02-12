«СвітлоДім»: що це, для кого та як подати заявку на придбання обладнання для будинку Сьогодні 10:50 — Особисті фінанси

Урядова програма «СвітлоДім» має підтримати багатоквартирні будинки під час тривалих відключень

За повідомленням Міністерства розвитку громад та територій, в Україні стартувало приймання заявок по програмі «СвітлоДім». У межах цієї програми об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), управителі та обслуговуючі кооперативи мають змогу отримати кошти для придбання генераторів та іншого обладнання для автономного електроживлення.

Що це за програма, для кого і на що можна отримати допомогу

«СвітлоДім» — це урядова програма підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень. У її межах можна отримати державну допомогу у розмірі від 100 до 300 тис. гривень на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання.

Програма розроблена для ОСББ, житлових та обслуговувальних кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності.

Програма наразі діє лише для Києва та області, згодом її обіцяють розширити.

Допомогу можна отримати на придбання обладнання для автономного електроживлення, зокрема:

бензинові, дизельні або газові генератори;

інвертори;

батареї та акумуляторні системи;

блоки керування високовольтними батареями;

сонячні панелі.

Важливо, що отримувач самостійно обирає постачальника та вид обладнання — обмежень щодо моделі або бренду немає. Оформлення заявки відбувається онлайн, без паперових документів, рішення ухвалюється протягом 48 годин.

Хто може подати заявку

Заявку можуть подати:

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

управителі багатоквартирних будинків;

житлові та обслуговувальні кооперативи будь-якої форми власності.

Допомога надається на потреби всього будинку, а не окремих квартир. Форма власності будинку не має значення.

Фізичні особи та окремі мешканці подати заявку не можуть.

Розміри допомоги

Розміри допомоги залежать від параметрів будинку і варіюються від 100 до 300 тис. гривень:

будинки до шести поверхів можуть отримати 100 тис. гривень;

будинки від семи до 16 поверхів — 200 тис. гривень;

будинки від 17 поверхів; ті, що мають власну котельню; будинки, які мають від 4 до 16 поверхів, але разом із цим мають чотири або більше під’їздів — 300 тис. гривень.

Як подати заявку та отримати гроші: покрокова інструкція

Насамперед перевірте, що ви підходите під програму:

ОСББ або управитель зареєстровані як юридична особа;

будинок розташований у Києві або області;

у керівника або уповноваженої особи є кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Перед подачею заявки необхідно відкрити рахунок зі спеціальним режимом для зарахування та цільового використання державної допомоги у банках-партнерах програми.

Зайдіть на сайт svitlodim.gov.ua , натисніть кнопку «Подати заявку», вас перенаправить на портал «Дія» у розділ «Допомога багатоквартирним будинкам на енергостійкість». У цей розділ також можна зайти напряму за цим посиланням

натисніть «Подати заяву» та авторизуйтесь на порталі з КЕП юридичної особи або ФОП;

заповніть заяву: перевірте дані, вкажіть тип заявника, місцезнаходження та поверховість будинку, додавши підтверджувальні документи;

оберіть напрями та розмір витрат, дані про котельню чи договори на обладнання (за наявності);

підтвердити згоду з умовами програми та підпишіть заяву;

очікуйте рішення та нарахування грошової допомоги.

Документи, необхідні для подання заявки

документ, що підтверджує поверховість будинку;

договори постачання обладнання (за наявності);

ОСББ потрібно додати також рішення органу управління про придбання обладнання з залученням допомоги та статут;

Управителю потрібно додати договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком з додатками та за потреби документ органу місцевого самоврядування з підтвердженням чинності договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком і рішення зборів співвласників багатоквартирного будинку про придбання обладнання з залученням допомоги;

кооперативу потрібно додати рішення органу управління кооперативу або зборів співвласників про придбання обладнання з залученням допомоги та статут;

для підтвердження поверховості будинку надається копія технічного паспорта будинку (сторінки з адресою та характеристикою поверховості), у разі його відсутності — довідка органу місцевого самоврядування, яка містить інформацію щодо поверховості будинку.

Після цього заявка автоматично передається на перевірку, рішення має бути ухвалено протягом 48 годин. Статус заявки можна відстежувати в «Дії».

Після отримання коштів протягом 45 календарних днів необхідно купити заявлене обладнання. Якщо вартість обладнання вища за отриману компенсацію, різницю треба погасити самостійно.

Після того, як обладнання закуплене, необхідно подати звіт через «Дію»: завантажити рахунки, накладні, акти, документи, що підтверджують оплату тощо. Також необхідно підтвердити, що обладнання встановлене або готове до використання.

Важливо: якщо кошти не використані або не підтверджені документами — їх можуть вимагати повернути.

